أطباء يفسرون تراجع أعداد الإصابات بكورونا في مصر.. إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: تشير بيانات وزارة الصحة والسكان المصرية، الصادرة على مدار الـ 6 أيام الماضية، إلى انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فما السبب وراء ذلك؟

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