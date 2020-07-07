هاني الناظر: الطاعون الدبلي ليس وباءً عالميًا ويسهل علاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي وياسمين الصاوي: أكد الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أن الطاعون الدبلي لم يصب سوى حالة واحدة فقط في منغوليا بالصين، ويتم علاج الحالة الآن بالمستشفى، وبالتالي فهو ليس وباء عالمي، مؤكدًا أن هذا المرض غير موجود في مصر. للمزيد اضغط هنا

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