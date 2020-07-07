في 15 مناسبة.. شخصيات ملكية أعادت تصميم ملابسها القديمة ببراعة لاستخدامها مجددا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب.. سيد متولي

بكل تأكيد ستفكر أي فتاة في تغيير ملابسها أكثر من 5 مرات في اليوم، إذا سمحت له الظروف بذلك، لكن النساء من العائلات الملكية مستهلكات واعيات وقد يستخدمن نفس الفساتين مرات عدة.

في بعض الأحيان، يقومن بذلك بشكل جيد بحيث تبدو ملابسهن القديمة كما لو كانت جديدة تمامًا. ويستعرض "الخليج 365" 15 شخصية ملكية أعادت تصميم ملابسها القديمة ببراعة وفقا لموقع"Bright Side ".

1- أعادت الأميرة ديانا تصميم ملابسها في كثير من الأحيان، إذ ارتدت هذا الفستان لأول مرة عام 1987، بعد ذلك بعامين، ظهرت بنفس الزي ولكن دون أكمام.

2- في فبراير 1987، ذهبت الأميرة ديانا إلى البرتغال مرتدية فستانا مع تنورة كبيرة وسترة سوداء في الأعلى، وفي مايو 1987، سارت ديانا على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بنفس الزي ولكن مع سترة بيضاء.

3- في بعض الأحيان، قامت ديانا بتجارب غير عادية، في عام 1985، أضافت قلادة مخملية إلى ملابسها، وفي العام التالي حولتها إلى عصابة رأس.

4- كانت أخت زوج ديانا، الأميرة آن، قادرة على الحفاظ على ملابسها في حالة ممتازة، في معطف وبلوزة بيج في 1983، وفي عام 2015، كانت ترتدي نفس الملابس بقبعة وبروش مختلفين.

5- ابنة جريس كيلي أميرة موناكو، كارولين، ارتدت فستانًا مع فتحة كبيرة في عام 2000، وبعد 17 عاما، ارتدت ابنتها شارلوت نفس الفستان، استبدلت البروش في المنتصف بقوس وكان لديها ملحقات أخرى كذلك.

6- ماري، ولي عهد الدنمارك، ارتدت هذا الفستان الأزرق في عام 2010، بعد عام واحد، كان من شبه المستحيل التعرف على الفستان، أعادت تصميم النصف العلوي بالكامل تقريبًا.

Advertisements

7- ارتدت الملكة الإسبانية ليتيزيا سترة أعلى ثوبها لتبدو أكثر جدية، وبعد شهر، ارتدت الفستان نفسه ولكن بدون السترة، كان المظهر أقل جدية وأكثر أنوثة.

8- في عام 2018، ارتدت ملكة إسبانيا فستانًا رماديًا بسيطًا بحزام أسود وإكسسوارات أخرى، بعد عام، أعادت ليتيزيا تصميم مظهرها بحزام مختلف وأحذية ذات ألوان زاهية.

9- أثبتت العائلة المالكة السويدية أن الموضة دورية، حيث ارتدت الملكة سيلفيا بدلة صفراء عند زيارة موسكو عام 1978، وفي عام 2017، ارتدت ابنتها فيكتوريا نفس الفستان بدون قبعة ولكن مع اكسسوارات مشرقة.

10- ارتدت الملكة الهولندية ماكسيما، فستانًا أزرق داكنًا لحدث في عام 2014، وفي 2016، قامت بمخاطرة جريئة وأعادت تصميم الجزء العلوي من الزي.

11- كانت المرة الأولى التي ارتدت فيها إليزابيث الثانية هذا المعطف الوردي في عام 2015، بعد ذلك بعامين، ارتدت نفسه مع ملحقات مختلفة.

12- ارتدت كيت ميدلتون هذا الفستان الأخضر في عام 2012، وبعد مرور عام، ارتدت نفسه ولكن كمعطف.

13- ارتدت كارول ميدلتون هذا الفستان الأزرق في عام 2010، ثم ارتدته كيت ابنتها بعد ذلك بعامين وبدا مختلفًا جدًا عنها.

14- في بعض الأحيان تصمم كيت ملابسها، مثل ديانا، في عام 2017، ارتدت فستان ألكسندر ماكوين مع أكتاف مفتوحة، وبعد ذلك بعامين، كان الفستان بأكمام مما جعله أكثر محافظة.

15- زارت كيت ماليزيا مرتدية هذا الفستان في عام 2012، وارتدت نفسه لحدث "البافتا 2020" في فبراير مع أكتاف وأكمام مختلفة.