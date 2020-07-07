علاقات و مجتمع
بكلمات مؤثرة ودعاء، دون الفنان حمادة هلال، رثاء لوالدته التي وافتها المنية اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكتب "هلال": "الله يرحمك يا أمي، الله يرحمك يا قلبي، الله يفرحك فرحة كبيرة النهاردة، على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى".
واستطرد الفنان: "كنت راضية طول الوقت، وحامدة ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا أنا واخواتي، على قد ما كنت بتصبري وتتفائلي بالخير، وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي وكنت طول عمرك طفلة".
واختتم: " يارب أمي كانت مؤمنة بيك كامل الإيمان، وبأن محمد عبدك ورسولك أسألك يا الله أن ترزقها صحبته في الفردوس الأعلى يارب العالمين".
وتوفيت والدة المطرب حمادة هلال، صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد صراع مع مرض السرطان.
وشُيعت جنازتها، ظهر اليوم، داخل مقابر العائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال يعلق على وفاة والدته: "ربنا يفرحها النهاردة بعد المرض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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