ناهد السباعي تحث الفتيات على مقاومة التحرش: قاتلي من أجل حقك

علاقات و مجتمع
انضمت الفنانة ناهد السباعي، للحملة التي دشنها مجموعة من الفنانين والفنانات لمناهضة التحرش بشتى طرقه والدفاع عن المراة وحريتها، وشاركت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة عدد من الفتيات مرتدين تيشرت مدون عليه عبارة ضد للتحرش.
وأرفقت ناهد تعليقًا على الصورة قالت خلاله، "أشعر بقوة بشأن التحرش الجنسي وهو أحد الموضوعات التي سأقاومها إلى الأبد، قاتلى من أجل حقك".
وأرفقت ناهد تعليقًا على الصورة قالت خلاله، "التحرش جريمة ونرفض توجيه اللوم على الفتيات المجني عليهن باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهن من اعتداءات".
وتابعت: "الخط الساخن 15115 للإبلاغ عن أي شكاوى خاصة بالتحرش والاغتصاب والعنف الأسري".
وكانت العديد من الفنانات قد دعمن حملات مواقع التواصل الاجتماعي لمناهضة التحرش، من بينهن رانيا يوسف، ليلى علوي، تارا عماد، سارة عبدالرحمن، وغيرهن.
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