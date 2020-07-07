هجوم على أحمد الفيشاوي بعد تعليقه على فوزه بقضية ضد طليقته: خسرتك بنتك

علاقات و مجتمع

لازالت الخلافات والقضايا بين الفنان أحمد الفيشاوي وطليقته هند الحناوي، مستمرة، آخرها الحكم الذي صدر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم الصادر بإلزام "الفيشاوي" بدفع إيجار الشقة المقيمة بها ابنته في إنجلترا.

وعلق "الفيشاوي" على الحكم ليصفه بـ"أهم قضية" أمام "الحناوي، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، لمحاميه، معلقًا عليها: "كسبت أهم قضيه أمام هند الحناوي بفضل ربنا ومجهود أستاذه سناء لاحظي وأستاذ يوسف الفايز.. شكرًا".

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التعليق الذي أرفقه "الفيشاوي" على الصورة أثار غضب الكثير من متابعيه، ليتحدثون عن خسارته لابنته "لينا": "كسبت قضية ضد بنتك تبقي خسران برده" "هايل.. بس دمرت نفسية بنتك" "أعتقد أن البوست دا هيضايق بنتك لو شافته لأنها مامتها بردو حتى لو أنت مضايق منها الافضل تفكر فى مشاعر البنت" "القضية ضد مصلحة بنتك تبقي خسرتها وخسرت كرامتك ورجولتك" "وإيه الفخر في كدا وبنتك هتتبرى منها؟".

ويذكر أن "لينا"، ابنة أحمد الفيشاوي شاركت مؤخرا بصورة مع طفل صغير، ادعت أنه شقيقها، قائلة: "هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي.. أنا سعيدة جدًا لأنني وجدته في حياتي ونصنع ذكريات معًا.. أحبك كثيرًا تيتوس.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبًا".

وفي السياق ذاته، كشف شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، عن تلقيه مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، والتي ذكرت له أنها كانت متزوجة من الفنان أحمد الفيشاوي، ولديها ابن منه يدعى "تيتوس"، وأنه يبلغ من العمر 9 أعوام.

وتابع "سعيد" في تصريحه لـ"هن"، بأنه طلب من السيدة الألمانية تحرير توكيل الخاص وإعطائه المستندات اللازمة، وذكر المحامي بأن "ولمان" ولينا الفيشاوي على تواصل معًا، منذ قرابة العام: "السيدة الألمانية دورت عليهم وسألت عليا.. وأنا منتظر المستندات اللي هتبعتها".