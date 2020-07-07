احتفالا بعيد ميلادها.. لينا ترسم صورة كلبتها على وجهها بالمكياج

لايف ستايل

احتفلت فتاة تدعى "لينا عصام"، 24 عاما، من محافظة السويس، خريجة كلية الآداب جامعة السويس، بعيد ميلاد كلبتها "تركسي" بطريقة مبتكرة، حيث قامت برسم صورة كلبتها على وجهها.

تواصل "هن" مع الفتاة، التي قالت "فضلت فترة أتابع أكتر من ميكب أرتست من داخل مصر وخارجها وكنت منبهرة بما يفعلوه".

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وأضافت: "فضلت فترة أشوف الفيديوهات والميكب أرتست عشان أتعلم منهم كيفية الرسم على الوجه وكيفية عمل الجروح والخدع السينيمائية والمواد المستخدمه في المنزل مثل الدم المزيف".

قررت خريج كلية الآداب أن تخوض التجربة وقامت بعمل جروح مزيفة حتى صدق الجميع من حولها أنها بالفعل مجروحة حتى أثبتت لهم أنه مجرد مكياج، ثم قررت أن تقوم بهذه التجربة مرات أخرى.

لم تكن رسمة "تريكسي" كلبتها المرة الأولى للفتاة، تقوم فيها بالرسم على وجهها، حيث قامت برسم شخصية "سكار" أحد شخصيات فيلم "the lion king”، وذلك بسبب حبها للحيوانات، متابعة: "أنا بحب الحيوانات وخصوصا الكلاب، وبحب تريسكي حب جنون، بقالها معايا 8 سنين".

قامت "لينا" برسم وجه كلبتها "تريكسي" على وجهها بالمكياج فى يوم عيد ميلادها، يوم 30 يونيو، "لما ابتديت المجال ده كنت حابة أعمل معاها حاجة زي دي مختلفة ف جربت ارسمها". وأضافت "لينا"، أن كلبتها اندهشت عندما شاهدتها.