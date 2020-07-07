تعرف على أغلى البدل الرجالية فى العالم لعام 2020

يزخر عالم الأزياء بالتصميمات والماركات المختلفة التي تتنافس لتقديم أفخر المنتجات العالمية الأنيقة لأثرياء ومشاهير العالم بخامات نادرة وأدق التفاصيل المصنوعة يدوياً، وبخاصة البدل الرسمية التي تشكل القطعة الأساسية في خزانة كل رجل.

أغلى البدل الرجالية فى العالم لعام 2020

وتصدرت بدلة ستيوارت هيوز الماسية قائمة الأغلى في 2020، بعد حصدها 892 ألف دولار و500 دولار؛ وضمت البدلة الفاخرة 480 ماسة نصف قيراط، وصُنعت بخليط من خيوط الحرير والصوف والكشمير؛ واستغرق تصميم بدلة ستيوارت ما يزيد على 800 ساعة عمل.

وحلت بدلة مصمم الأزياء البريطاني الشهير "ألكسندر أموسو" بأزرارها الذهبية والماسية في المركز الثاني بسعر 860 ألف دولار؛ وبيعت البدلة النادرة المصنوعة من أغلى خيوط الصوف في العالم؛ في مزاد علني ليقتنصها مشترٍ مجهول عاشق للمصمم ألكسندر أموسو.

كما ضمت قائمة الأغلى في العالم بدلة زوت التي صُممت على يد شركة Augusta Auctions، والتي بيعت في مزاد علني مقابل 78000 دولار؛ بالإضافة إلى بدلة ديزموند ميريون بقيمة 75 ألف دولار وبدلة Kiton الإيطالية الفاخرة صاحبة 60 ألف دولار.

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