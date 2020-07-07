الكشف عن تنسيقات بموضة ٢٠٢٠ من هبة الدري بأناقة وعناية عالية

بدأت الممثلة المصرية هبة الدري مهنتها بسن صغيرة من خلال مسرحية "ع المكشوف"، وعملت بعدها بعدة أدوار صغيرة، إلى أن لاقت نجاحًا ضخمًا، وأدت عدة أدوار كبيرة؛ من خلال مسلسلات متنوعة ومسرحيات، وتميزت في بعض الأعمال السينمائية أيضًا، وعلى صعيدها الشخصي؛ تفضّل هبة التنوع في أساليب أزيائها المختارة بأناقة وعناية عالية، ومن أبرز خياراتها جمعنا لكِ هذه الإطلالات، فاستوحي منها ما يناسبك.

الفساتين الزرقاء

فضّلت هبة اختيارات الفساتين المتنوعة باللون الأزرق، ومنها أطلّت بفستان نيلي مصمم من الأعلى بلمعة، ومن الأسفل بكشكشة ناعمة، ومزين بأكمام شفافة ناعمة، وتأنقت بفستان سماوي منفوش مزين بأكمام منفوخة؛ لمظهر أنثوي مذهل، وتجمّلت من خلال عملها الرمضاني بفستان نيلي واسع، مع حقيبة بنيّة للخصر وحجاب أبيض.

إطلالات رسمية للعمل

لمحبات الإطلالات الرسمية المصممة بأسلوب شبابي للعمل؛ نسقت هبة بليزر وبنطالًا بدرجة مميزة من الأخضر مع تيشيرت أبيض برسمة أغصان الشجر البنية؛ لمظهر شبابي أنيق، واختارت بنطالًا واسعًا بنفسجيًّا مع قميص بنفسجي مزين بجيوب في منطقة الصدر؛ لإطلالة أنثوية بأسلوب عصري.

تنسيقات كاجوال بالجينز الأزرق

تختار الكثيرات من الفتيات بناطيل الجينز الأزرق بأنواعه؛ لمظهر مريح وسهل في الحركة عند مشاويرهن اليومية وتجمعاتهن البسيطة، وعن هبة؛ فقد ارتدت بنطال الجينز الأزرق مع تيشيرت أصفر مزين بخطوط ملونة، وأكملته بحذاء أبيض رياضي ونظارات شمسية شفافة؛ لإطلالة عصرية، وظهرت ببنطال الجينز الأزرق مع تيشيرت أسود مزين بالأبيض ونظارات بيضاء بعدسات سوداء.

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خيارات اللون الأسود من هبة الدري

تفضّل الكثيرات من الفتيات الأزياء السوداء بأنواعها؛ لتميُّزها بإخفاء عيوب الجسم، وإضافة المزيد من الأناقة والفخامة على الإطلالات المتنوعة، وعن هبة؛ فقد تزينت بتنورة وبلوزة واسعتيْن باللون الأسود المزين بالأبيض، وتألقت بفستان أسود مصمم بأزرار وحزام للخصر مع أقراط صفراء لكسر اللون، وأطلّت بقميص أبيض مع تنورة سوداء واسعة.

أفكار هبة الدري الجمالية

من الناحية الجمالية، تفضِّل هبة التماشي مع قصات الشعر الموسمية المتنوعة، وعلى الرغم من اهتمامها بموضة قصات الشعر، فإنها لا تميل إلى صبغات الشعر الدارجة، وتختار هبة مكياجها باللون الزهري باختلاف درجاته ورسماته، وذلك ليضفي على بشرتها الفاتحة مظهرًا مميزًا وأنثويًّا جذابًا، وعن الإكسسوارات فتتأنق هبة بالنظارات الشمسية مع الإطلالات الكاجوال، وتستخدم الساعات بأنواعها في مختلف الإطلالات، بالإضافة إلى الخواتم والأساور المتنوعة بالتصميمات المختلفة والمناسبة لإطلالاته

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