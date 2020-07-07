سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالتها الملفتة

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت سيرين عبد النور الأنظار في آخر ظهور لها على "الإنستجرام" بإطلالة أنيقة وحيوية.
ارتدت سيرين فستاناً باللون الأبيض مكون من قطعتين كروب توب هاف ستومك، مع تنورة طويلة واسعة مزينة بكشاكش رفيعة.
وأكملت الإطلالة بإكسسوارات ناعمة باللون الذهبي، مكونة من مجموعة من الأساور وساعة يد مع اقراط دائرية كبيرة الحجم، مع حذاء مفتوح مزيناً بالكامل بالأربطة.
واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع والمنسدل للخلف "ذيل الحصان"، مع ماكياجًا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي الناعم، مع أحمر شفاه قوي باللون الماروني.
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