موديلات لقفاطين عصرية من ليلى الحديوي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:44 مساءً - ليلى الحديوي ممثلة ومقدمة برامج، كما أنها عارضة أزياء ومصممة متخصصة في مجال الموضة المغربية، لاقت إعجابًا عالميًّا كبيرًا، مما جعلها تظهر كوجه إعلامي للعديد من العلامات التجارية العالمية، ويتابع حسابها الرسمي على إنستجرام أكثر من خمسة ملايين متابع؛ حيث تنشر من خلال صفحتها بعضًا من تصاميمها وإطلالاتها اليومية، وتشارك محبيها مختلف أزيائها، ولقفاطينها المميزة والعصرية؛ جمعنا لكنَّ من وحيها عدة إطلالات.. فأيُّها الأجمل؟



موديلات القفاطين بالألوان العصرية

موديلات القفاطين بالألوان العصرية



بالألوان العصرية تألقت ليلى بقفطان صيفي أصفر مصمم بأكمام قصيرة واسعة ومطرز بالفضي؛ لخيار شبابي أنيق، وتجمّلت بقفطان أصفر تكسوه التطريزات الزرقاء؛ لمظهر عصري، وآخر فسفوري مصمم بنقوش ناعمة وأكمام مرفوعة الأكتاف.

تابعي المزيد:عبايات وأزياء عربية من وحي الفاشينيستا رشا البيك

Advertisements



خيارات القفاطين السوداء لإخفاء عيوب الجسم



لا يختلف اثنان على أناقة اللون الأسود وفخامته؛ فهو لون محايد يتميز بإمكان تنسيقه مع أي لون آخر، وهو خيار مناسب للكثير من المناسبات، والأسود يساعدك على الظهور بمظهر القوة والسيطرة، بالإضافة إلى أنه يخفي عيوب الجسم وامتلاءه، وعن ليلى؛ فارتدت القفطان الأسود المنقوش بالأصفر والبرتقالي والأزرق؛ لخيار عصري مميز، وظهرت بقفطان أسود تكسوه التطريزات الحمراء والفضية بطريقة أنيقة للمناسبات الضخمة، وأطلّت بقفطان أسود ناعم بموديل تقليدي مزيّن بالنقوش الذهبية.



تنسيقات القفاطين الأنثوية باللونين الأحمر والزهري

تنسيقات القفاطين الأنثوية



درجات اللون الأحمر في الأزياء تمثل كلًّا من الحب والخطر، فهي مليئة بالأحاسيس والقوة، وعندما ترتدين ملابس باللون الأحمر؛ فهذا يشير إلى أنكِ تتسمين بالجرأة، ولكن عليكِ ألا تبالغي في اللون الأحمر، وإلا فسوف تبدين عدوانية، وعن ليلى؛ فاختارت قفطانًا طويلاً محتشمًا، بذيل ومطرز بالذهبي؛ لخيار أنثوي جذاب، ونسقت قفطانًا بيج مطرزًا بالذهبي والأحمر مع معطف أحمر طويل؛ لمظهر ملكيِّ مميز، وجاءت بقفطان زهري مزين بأكمام منفوخة وريش؛ لإطلالة شبابية مميزة.

تابعي المزيد:أجمل القفاطين المشجرة لرمضان 2020



إطلالات القفاطين الزرقاء من ليلى الحديوي

القفاطين الزرقاء



اعتمدت ليلى على موديلات القفاطين الزرقاء؛ لما تضفيه من ثقة وسلام على من ترتديها، ومنها تأنقت بقفطان سماوي تكسوه تطريزات النقوش والزهور الذهبية؛ لإطلالة شبابية أنيقة، وتجمّلت بقفطان بدرجة النيلي المطرز بالنقوش والمعينات الذهبية؛ لمظهر أنثوي، وتزينت بقفطان ذهبي مزين بالقماش الأزرق؛ لإطلالة ملكيَّة فاخرة.

تابعي المزيد:خيارات لعبايات خليجية بنكهة مغربية