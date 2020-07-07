كيف أحيت أرملة منسى ذكرى استشهاده في ملحمة كمين البرث؟

علاقات و مجتمع
أحيت منار سليم، أرملة العقيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذكرى الثالثة لاستشهاده في موقعة كمين البرث بشمال سيناء، والتي وقعت في مثل هذا اليوم قبل 3 أعوام.
وشاركت "سليم" عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، قصيدة ترثي شهداء موقعة كمين البرث، وهم يرتدون الملابس العسكرية، معلقة عليها: "حلوة أوي" مرفقة بـ"إيموشن" البكاء.
وتفاعل مع الصور عدد من المتابعين، الذين دعوا للشهيد منسي وأبطال موقعة كمين البرث بالرحمة والمغفرة: "ربنا يرحمهم ويرزقهم الجنة بغير حساب".
ويذكر أن ملحمة كمين البرث وقعت في يوم 7 يوليو 2017، استشهد خلالها العقيد أحمد منسي، برفقة رجاله في مواجهة مع العناصر الإرهابية. كما جرى تجسيد قصة الشهيد في مسلسل "الاختيار" الذي عرض في رمضان الماضي، جسد الفنان أمير كرارة سيرة منسي.
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