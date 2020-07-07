حلا شيحة تحذف جميع فيديوهاتها على "تيك توك": الصمت أحسن من الكلام

علاقات و مجتمع

فاجأت الفنانة حلا شيحة، متابعيها على تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، بحذف كل فيديوهاتها.

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وحرصت الفنانة على عدم ترك أي فيديو على حسابها سوى فيديو واحد تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير، وعلقت عليه كاتبة: "الصمت أحسن كتير من الكلام".

وكانت حلا شيحة قدمت عبر حسابها على "تيك توك" محتوى ترفيهيا خلال فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد، وظهرت في إحدى الفيديوهات وهي تقلد إحدى شخصيات فيلم الكرتون "Wreck-It Ralph"، وآخر تقلد فيه الفنانة دنيا سمير غانم.

يذكر أن حلا شحية عادت للفن من جديد عام 2018، وذلك من خلال مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان، والذي عرض في رمضان 2019، وكان آخر ظهور فني لها من خلال مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا وبيومي فؤاد.