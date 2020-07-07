أوليا أمور طلاب الثانوية العامة يشتكون: الفيزياء صعبة والتاريخ طويل

علاقات و مجتمع

خاض طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، وعبر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من صعوبة امتحان المادتين اليوم.

نهي زيد، ولية أمر طالبة في الشعبة العلمية، تروي لـ"هن"، أن امتحان الفيزياء كان شديد الصعوبة، وهو ما أكد عليه جميع الطلاب وليس ابنتها فقط، موضحة أن الامتحان بحاجة إلى تركيز شديد وملاحظة قوية جدا ووقت كاف حتى يتمكن الطالب من حله.

لم تكن الشكاوى من امتحان الفيزياء فقط، بل شملت مادة التاريخ أيضا، حيث قالت منال السيد، ولية أمر طالب بالشعبة الأدبية، إن الامتحان كان طويلا جدا، فتمكن نجلها من إنهاء الإجابات على الأسئلة في الوقت المحدد دون أي فرصة للمراجعة.

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وتابعت "منال" في حديثها لـ"هن"، مؤكدة أن الامتحان كان به 4 أسئلة شديدي الصعوبة، وكانوا بحاجة إلى تركيز ووقت أطول للحل.

بينما قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان الفيزياء لطلاب العلمي والرياضة بالثانوية العامة، جاء أغلبة فى مستوى الطالب المتميز، بحسب الطلاب وأولياء أمورهم، موضحة أن الطلاب وأولياء الأمور ذكروا أن امتحان الفيزياء جاء من أصعب الأجزاء في المنهج ومابين السطور، على حد قولهم، بالإضافة إلى صعوبة عدد من المسائل التي جاءت في مستوى الطالب المتميز.

وأوضحت "عبير"، أن امتحان مادة التاريخ لطلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة، جاء طويلا ويحتاج لكتابة كثيرة في الإجابة على الأسئلة ولكنه كان معقولا بشكل عام.

ومن المقرر أن يخوض الطلاب الأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو، امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو، اختبار الجبر والهندسة الفراغية.