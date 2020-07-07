الامارات | الفنان محمد صلاح يعلن إصابته ب"كورونا": قد تكون آخر كلماتي في الدنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد صلاح يعلن إصابته ب"كورونا": قد تكون آخر كلماتي في الدنيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت إصابة الفنان المصري محمد صلاح بفيروس كورونا، تريندات محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد إعلان الفنان عن إصابته بفيروس كورونا، فى رسالة مؤثرة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وفي المنشور الذي كتبه محمد صلاح على "فيسبوك" قال : "بكتبلكم وأنا على سريري في مستشفى صدر العباسية وبعد عمل آشعة مقطعية على الصدر اللى أكدت إني أصبت بالوباء اللعين وقالولي اتأخرت ليه".

وأضاف محمد صلاح : "يمكن تكون آخر كلمات ليا في الدنيا دي.. اترددت كتير بس لقيت نفسي مش قادر وبكتب.. لأني حسيت إحساس غريب حسيت إني مش خايف من الموت.. أنا خايف إني أموت قبل ماشوف النجاح.. استغربت وقولت لنفسي انت مش خايف من الموت ؟؟؟ قولت والله لا.. أنا خايف أموت قبل ما شوف نجاحي".

وتابع: "شباب في أول عمرهم وشباب بقوا رجال ورجال أصبحوا كهول وبنات وسيدات موهوبين خريجين المعاهد والكليات الفنية وماوقفوش أمام كاميرا.. واللي هاجر.. أجمل ما في الوجود الحلم والطموح وأقبح ما في الوجود عدم تحقيق الحلم أو الطموح ده". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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