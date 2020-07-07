الامارات | خبر غير سار للمقبلين على الزواج في الجزائر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر عدد من ولاة ولايات جزائرية أمس، قرارا بوقف إبرام عقود الزواج على مستوى مصالح الحالة المدنية بالبلديات حتى إشعار آخر، وجاءت هذه القرارات على إثر الزيادة السريعة في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة والبالغ 463 إصابة جديدة حسب وزارة الصحة الجزائرية، تفاديا للتجمعات العائلية، وعدم التزام البعض بقواعد التباعد الاجتماعي.

ووفق التعليمات الأخيرة الصادرة فإن القرار سيعمم على كل من العاصمة الجزائرية، ولاية باتنة، ميلة، بومرداس، سكيكدة، وهران، البويرة وبسكرة، إضافة إلى ولاية جيجل، تمنراست، البيض، أدرار، تيبازة، تبسة، البويرة، غليزان، تيارت وبعض بلديات البليدة.

وذكرت صحيفة "النهار" أن القرار ينسحب ليس فقط على حفلات الأعراس بل كافة المناسبات التي تستقطب تجمعات بشرية مثل "حفلات الختان و الولائم و مراسم العزاء في الأماكن العامة والخاصة". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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