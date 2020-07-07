اكسسوارات عالميه في اكبر معرض في دبي بالصور

في بادرة جديدة، أطلقت مجموعة إميليا رومانيا مبادرة “الأزياء الإيطالية في دبي”، وتضم 14 علامة للأزياء الإيطالية…

وهي منصة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر لهم استعراض أحدث القطع الحرفية المشهورة وعالية الجودة من تصاميم وإكسسوارات..

وتضم تشكيلات العلامات التجارية ملابس جاهزة وملابس جلدية وأحذية وحقائب وإكسسوارات ومجوهرات، وتعكس جميعها جودة وعراقة الأزياء الإيطالية الأصيلة وتصميماتها الرائعة.

وتشمل المبادرة علامات تجارية عالمية، منها A & A المتخصصة في الحقائب والإكسسوارات الجلدية للرجال والنساء، و ABSOLUTE JOY JEANS، وهي متخصصة في تصميم مجموعات فريدة من قماش الدنيم للرجال، إلى جانبARTICO & RONCARATI المعنية بالإنتاج اليدوي للملابس المصنوعة من أقمشة الجلود والصوف والكشمير والفراء. وتعتبر علامة LABAM مشهورة بتصميم أحدث صيحات الموضة في إيطاليا، بما في ذلك الإكسسوارات والقلادات والأقراط والأساور وإكسسوارات الشعر، بينما تعد علامةOREQUO أيقونة في المنتجات الفاخرة من الحرير والكشمير، مثل الأوشحة والفولارات والشالات المصنوعة يدوياً والتي تضفي أسلوباً أنيقاً وراقياً على حواء.

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