موديلات مجوهرات بتصميم الفيونكة الأنيق

إن كنت تودين الحصول على إطلالة راقية وناعمة لا بد لك أن تضيفي المجوهرات بتصميم الفيونكات إلى إطلالتك ليوم زفافك، أحصلي على إطلالة رقيقة ومفعمة بالرومانسية والسحر في مناسباتك بـ مجوهرات بتصميم الفيونكات Bows.



أساور بتصميم الفيونكة

برزت العديد من الأساور بتصميم الفيونكة المرصعة بالألماس، وأبدعت الكثير من الماركات أساور بصيحات جذابة وعصرية.

لفت أنظارنا السوار المفتوح من Garrard، كما قدمت دار Chaumet أساور تجمع بين الذهب الأبيض والوردي مع بريق الألماس.

كما قدمت دار فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels الساعة السرية والتي تبدو مثل السوار وتزينها الفيونكة، وهي مرصعة بفصوص الألماس الوردي المتناغم مع الذهب الوردي.



خواتم مزينة بالفيونكات

أيضاً قدمت ماركات عديدة خواتم بتصميم الفيونكة الناعم، مثل خواتم شوميه Chaumet وفان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels التي يمتزج فيها الذهب الأبيض مع الوردي، وتزداد سحراً وفخامة بفصوص الألماس.

كما قدمت ماركة غراف Graff خاتم الفيونكة بالذهب الأبيض والألماس.

وبتصميم رقيق وناعم، قدمت ماركة تيفاني آند كو Tiffany & Co خاتم ذهب أبيض ناعم بتصميم الفيونكة.

ولإطلالة أكثر فخامة وإبهار، يمكن أن تختاري خاتم كوكتيل مزين بفيونكة مع فصوص ملونة وألماس مثل خواتم Boodles.



قلادات بتصميم الفيونكات



ظهرت العديد من القلادات القصيرة بتصميم الفيونكة، مثل قلادات شوميه Chaumet، غراف Graff، تيفاني آند كو Tiffany & Co، وفان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels.

واتسمت القلادات بالبساطة والعصرية، لتتناسب مع إطلالة رومانسية حالمة.



أقراط الفيونكات



Advertisements

كذلك أبدعت كثير من الماركات أقراط الفيونكات، سواء الأقراط الصغيرة مثل أقراط شوميه Chaumet وغراف Graff، أو الأقراط الطويلة من سواروفسكي SWAROVSKI.



بروشات على هيئة الفيونكات



ولتضيفي لمسة فخمة ورقيقة لإطلالتك ببروش الفيونكة الماسي، والذي يمكن إعتماده مع فساتين بسيط.

قدمت دار كارتييه Cartier بروش الفيونكة الماسي بتصميم فخم، كما برز البروش الذي يجمع بين الذهب الوردي والأبيض من Martin Katz.

وقدمت ماركة تيفاني آند كو Tiffany & Co بروش بالحجر الأرجواني ومزين بالفيونكة الماسية ليبدو في تصميمه مثل الهدية.

ومن دار ديور Dior، اخترنا لكِ البروش الماسي المرصع بفصوص الزمرد الأخضر لإطلالة استثنائية لافتة.

وقدمت دار شوميه Chaumet البروش من الذهب الأبيض والذهب الوردي والمرصع بالألماس بتصميم الفيونكة.



اكسسوارات الشعر بتصميم الفيونكة

ولتكتمل إطلالتك الجذابة، اعتمدي اكسسوارات شعر بتصميم الفيونكة من أشهر علامات المجوهرات.

برزت العديد من موديلات أطواق الرأس المزينة بالفيونكة، مثل طوق الرأس من غراف Graff، وطوق الرأس من تيفاني آند كو Tiffany & Co.

وتتميز الأطواق بتصميمها الرقيق والأنثوي، وهي صيحة رائجة في اكسسوارات هذا الموسم.

شاهدي أجمل موديلات مجوهرات بتصميم الفيونكة المرصع بالألماس، لتتألقي في سهراتك بإطلالة فريدة.

قد يهمك ايضا:

أفضل الطرق لاختيار المجوهرات من وحي النجمات

أفخم المجوهرات العالمية بأسلوب هيفاء وهبي