أهداها أغنية ورفض استلام جائزة لرعايتها.. مواقف بين حمادة هلال ووالدته

علاقات و مجتمع

قبل أيام خرج الفنان حمادة هلال برسالة استغاثة لمتابعيه طالبًا الدعاء لوالدته بالشفاء، من معركتها ضد السرطان، الذي أصابها منذ نحو عامين، لكن المرض الخبيث تمكن من الانتصار في النهاية، إذ رحلت والدة حمادة هلال، صباح اليوم.

ويرتبط الفنان حمادة هلال، بعلاقة وطيدة بوالدته، فلم يخلو لقاء تلفزيوني عن ذكرها، وفي أعماله الفنية كان لها نصيبها بأغنية أهداها الابن البار إليها، كما أنه لم يتركها في فترة مرضها ليتخلى عن تسلم إحدى الجوائز مقابل رعاية والدته.

ويرصد "هن"، عددا من المواقف التي جمعت بين الفنان حمادة هلال ووالدته قبل رحيلها، خلال السطور التالية.

الأم المثالية

قبل 6 أعوام في إحدى الفعاليات الخاصة بتكريم الأمهات، اختيرت وقتها، والدة الفنان حمادة هلال كأم مثالية، ورافقها "هلال" الحضور، إذ ظهر وهو يقبل رأسها أثناء استلام الجائزة تقديرًا وامتنانًا منه.

ويعتبر ذلك كان أول ظهور إعلامي لوالدة الفنان حمادة هلال، وكانت الفعالية التي أقيمت داخل أحد فنادق القاهرة، ضمن فعاليات ديفيله مصممة الأزياء نعيمة كامل.

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بكائه في لقاء تلفزيوني

في حوار سابق لـ"هلال" مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه، تحدث وقتها عن أصعب المواقف الذي تعرض لها، وكان مرض والدته الذي استوجب تركيب ثلاث دعامات للقلب.

ومجرد الحديث عن الأزمة الصحية التي أصيبت والدته، امتلأت عيون المطرب الشاب بالدموع، خاصة بعد تذكره وصية والدته له بأن يهتم بنفسه وعائلته.

اعتذر عن استلام الجائزة لرعاية والدته

في العام الماضي، كان الفنان حمادة هلال على موعد لحضور حفل الميما، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، لاستلام جائزة أفضل موهبة بناءً على تصويت الجمهور، لكن الأزمة الصحية التي تعرضت لها والدته، جعلته يفضل رعايتها والتواجد معها.

وقدم "هلال" رسائل صوتية خلال الحفل يعتذر فيها عن التواجد في الحفل، نظرًا لظروف والدته الصحية.

من أمام الكعبة

يبدو أن الصورة التي جمعت حمادة هلال ووالدته، أمام الكعبة، أكثر الصور التي يحبها، إذ نشرها في العام 2018، أيضًا طالبًا الشفاء العاجل لها.

وعلق "هلال" على الصورة قائلًا: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكي ويخليكي ليا يا أمي".

ست الناس

وبالتزامن مع عيد الأم، في العام الجاري، ورغم انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي منع الاحتفال به مثل الأعوام السابقة، أهدى الفنان حمادة هلال أغنية "ست الناس"، للأمهات، وكان على رأسهن والدته.

وطرح "هلال" الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وجاءت من كلمات هشام عبدالحليم، ألحان حسن سراج، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج أحمد بدران.