ناهد السباعي تدعم الفتيات ضد التحرش عبر إستجرام

علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على دعم الفتيات ضد التحرش، وطلبت منهم عدم الاستسلام له. وكتبت الفنانة قائلة: "التحرش جريمة ونرفض توجيه اللوم على الفتيات المجني عليهن باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهن من اعتداءات". Advertisements وتابعت: " الخط الساخن 15115 للإبلاغ عن أي شكاوى خاصة بالتحرش والاغتصاب والعنف الأسري". وانهالت التعليقات على منشور ناهد السباعي أبرزها، "البسوا محترم ومش هيبقى فيه تحرش، مصر احتلت المرتبة الرابعة في التحرش". وكانت العديد من الفنانات قد دعمن حملات مواقع التواصل الاجتماعي لمناهضة التحرش، من بينهن رانيا يوسف، ليلى علوي، تارا عماد، سارة عبدالرحمن، وغيرهن.

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