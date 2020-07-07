"الصور هتنطق".. طالبة طب بيطري تبدع في رسم المشاهير بالقلم الرصاص

لايف ستايل

داخل غرفتها الصغيرة في منزلها بكفر الشيخ، تمسك هبة زكي بالقلم الرصاص، لإبراز موهبتها في الرسم، وإخراج لوحات "طبق الأصل" من ملامح الفنانين والمشاهير، وسط إعجاب أسرتها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفنها.

ورغم عدم تخطيها الـ 19 سنة، ودراستها بكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ، إلا أن "هبة" تحاول جاهدة تخصيص وقت للرسم الذي يمنحها شعورا بالسلام والسعادة، بحسب تصريحاتها لـ "هن"، لتتحول الورقة البيضاء لـ "صورة طبق الأصل" من وجوه المشاهير، أبرزهم الفنانة روجينا، التي علقت على رسمتها وشاركتها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، معلقة "يا عمري"، عقب التداول الواسع لها على "سوشيال ميديا".

موهبة "هبة" ظهرت خلال المرحلة الابتدائية، وسط إعجاب المعلمات بها، قائلة لـ"هن": "أيام المدرسة اشتركت في نشاط الرسم بس بعد كدا وقفت رسم عشان كنت داخلة ثالثة ثانوي وكنت برسم قليل عشان المذاكرة".

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قرار تأجيل الدراسه في شهر مارس 2020، بالتزامن مع قرار الحظر حينها، تسبب في توافر وقت فراغ لإتقان رسم البورتريه، "أول وش رسمته كان في 16 مارس 2020، والنتيجة مبهرة لناس كتير كأول بورتريه ونزلتها ع السوشال ميديا"، ما شجعها على الاستمرار.

أمير كرارة هو أول بورتريه ترسمه "هبة"، معتمدة على القلم الرصاص فقط، الذي تفضله أكثر من الألوان، وبعد ذلك رسمت لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ثم شخصية فدوى التي جسدتها روجينا، وشاركتها عبر خاصية" أستوري" لديها، لتفاجأ برؤية الممثلة لها وإعجابها بها.

وتشير الفنانة الشابة، أنه لا يوجد وقت محدد للرسم، فكل صورة تستغرق وقتا يختلف عن الآخر، فلكل لوحة تفاصيلها الخاصة، بحسب وصفها، موجهة الشكر لأهلها وأصدقائها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على تعليقاتهم الإيجابية، متمنية احتراف الرسم بجانب دراستها وعملها بمجال الطب.