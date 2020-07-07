تبنت 4 أطفال.. من هي عمدة أتلانتا التي أصيبت بفيروس كورونا؟

علاقات و مجتمع

أعلنت كيشا بوتومز، عمدة مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.

ووفقا لرويترز، فإن "بوتومز"، أعلنت أمس الاثنين، أن نتيجة اختبار فيروس كورونا لديها جاءت إيجابية، لكن أعراض المرض لم تظهر عليها.

و"كيشا" من مواليد 18 يناير 1970، وهي سياسية أمريكية ومحامية وهو العمدة رقم 60 لمدينة أتلانتا، عاصمة جورجيا.

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تم انتخاب "كيشا" عمدة في عام 2017، فيما كانت عضوًا في مجلس مدينة أتلانتا، وتمثل جزءًا من جنوب غرب أتلانتا.

كما أن "بوتومز" خريجة مدرسة فريدريك دوجلاس الثانوية، جامعة فلوريدا "إيه أند إم" وكلية الحقوق بجامعة ولاية جورجيا 1994.

عندما تعرضت أتلانتا لأعمال شغب في أعقاب وفاة جورج فلويد ، أدانت بوتومز المتورطين، كما أعلنت إدانتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكثر من مرة، لأنه حسب تعبيرها جعل الأمر أسوأ وأشعل التوترات العرقية.

و"بوتومز" هى العمدة الوحيدة في تاريخ أتلانتا الذي خدم في جميع فروع الحكومة الثلاثة، حيث عمل كقاض وعضو مجلس مدينة قبل أن يؤدي اليمين كعمدة.

في أكتوبر 1994، تزوجت كيشا لانس من ديريك دبليو بوتومز وبعد محاولات فاشلة للحمل بيولوجيًا، تبنى الزوجان أطفالهم الأربعة.