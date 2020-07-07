ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بأزياء رياضية.. وحلا شيحة تعلق

لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها من أحدث "فوتوسيشن" بعدسة المصور يوسف طايع.

وظهرت "صبري" بأزياء رياضية، تتضمن "توب" بدون أكمام، وبنطلون قاتم اللون، مع تخليها عن تسريحة الشعر الانسيابية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي قاربت على النصف مليون تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال يا ياسمينا"، و"أنيقة وشيك في لبس الرياضة"، و"أنا بنهج وأنا بجري.. مقدرش أعمل التمارين دي.. إنتي بتعجزينا يا ياسمينا".

Advertisements

وحرصت الفنانة حلا شيحة، على التعليق على صورة "ياسمين"، قائلة باللغة الإنجليزية: "راحة نفسية"، مرفقة "إيموشن" قلب.

وسبق أن تعاونت الفنانة ياسمين صبري مع المصور الشاب يوسف طايع، على مدار السنوات الماضية، في أكثر من 3 جلسات تصوير مختلفة، حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن ياسمين صبري، شاركت في السباق الرمضاني في مسلسل "فرصة تانية"، مع آيتن عامر وأحمد مجدي.