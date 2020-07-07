علاقات و مجتمع
بعد صراع مع مرض السرطان، توفيت والدة الفنان حمادة هلال، صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات الخاصة.
وقبل قرابة الـ10 أيام، استغاث الفنان حمادة هلال بالدعاء لوالدته، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صورة تجمعه بوالدته أمام الكعبة، موجهًا رسالته: "أسألكم الدعاء.. يا رب اشفي أمي، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم".
وتفاعل وقتها عدد كبير من متابعي الفنان مع الصورة بالدعاء لوالدته، وتمنوا لها الشفاء العاجل ودوام الصحة وطول العمر، ومنهم من طلب الإفصاح عن حالتها الصحية.
وعقب انتشار الصورة، التي لم يوضح من خلالها "هلال" طبيعة مرض والدته، تداولت شائعات حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي نفاه الفنان، مؤكدًا أنها تعالج من مرض السرطان منذ نحو عامين، داعيًا وقتها محبيه بالدعاء لوالدته بتجاوز أزمتها الصحية.
ومن المقرر أنَّ تُشيع جنازة والدة هلال، ظهر اليوم، على أن يواري جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة لهما أمام الكعبة.. آخر رسالة وجهها حمادة هلال لوالدته قبل وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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