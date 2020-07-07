هاني البحيري يكشف دور رجاء الجداوي في تصميماته: لازم تحط التاتش بتاعها

لايف ستايل

تحدث مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، عن مساهمة الفنانة رجاء الجداوي غير المباشرة في تصاميم أزيائه، ونجاح عروضه خاصة في مصر، وذلك بعد أن ترحم عليها وأبدى حزنه الشديد على الفنانة التي توفيت أمس عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وروي "البحيري" تفاصيل لقاءاته المتعددة مع الفنانة رجاء الجداوي، وذلك عبر مكالمة هاتفية لبرنامج "من مصر" على قناة "CBC"، قائلا "خسرنا قامة فنية وإنسانية كبيرة، وستظل في قلوبنا بنصائحها وطيب قلبها، وكلامها".

وقال مصمم الأزياء المصري، إن للفنانة الراحلة إسهامات كبيرة خلال الـ10 سنوات الأخيرة التي قدم فيها عروض الأزياء في مصر، "كانت بتحبني كأخ وصديق صانع موضة في مصر، كانت وطنية جدا في عروض الأزياء، مش بس أنيقة، لا كانت بتفضل الأزياء تكون مصنوعة بأيد مصرية".

Advertisements

وعن مساهمتها في الأزياء قال "لما كنا بنسافر لعروض أزياء سبانش آراب فاشون، السفير قعد معانا يوم كامل عشان يشجع صنع في مصر، ويحتفي بالفنانة رجاء الجداوي، وكل الناس كانت بتحتفي بيها لدرجة أني كنت مخضوض في الشوارع والكافيهات، لم تكن بس عارضة أزياء، ولكن إنسانيا لها مواقف مشرفة".

وأكمل "البحيري"، "كنت في باريس وإيطاليا، ورجعنا نعمل في مصر عروض، ومكانش فيه عرض أزياء بيتعمل غير لما تحط التاتش بتاعها، اعمل ده وشيل ده، وأنا بسمع كلامها".

وعن خط الأزياء باسمها قال، "عملنا في 2019 لاين باسم رجاء الجداوي، وطلعت هي على الستيدج، تتكلم عن المرأة وجمالها، هي علمتني اهتم بالسيدة، داخليا وخارجيا ومش بس سواريه لا وهي كمان خارجة الصبح والضهر، كان شاغلها جدا الست وجمالها مثال بنت البلد والهانم، مثقفة ومحترمة وإنسانة كنت أتمنى الكلام عنها وهي موجودة".