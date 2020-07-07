آخرهن هنا الزاهد.. فنانات يتحدثن عن تجاربهن مع التحرش

أخبار من الوطن نيوز

خلال الأيام القليلة الماضية، انشغل الكثيرون بالحديث عن قضايا التحرش بعد قضية طالب الجامعة الأمريكية وما أثارته من جدل، ما دفع العديد من الفنانين بالحديث عن القضية ذاتها، داعمين المتعرضين للتحرش بمواجهته وتقديم وتشجيعهم على تقديم البلاغات ضد من يتعرض لهم.

ونشر عدد من الفنانات عبر حساباتهن الخاصة بهن على مواقع التواصل الاجتماعي مواقف تعرضن فيها للتحرش سواء كان لفظيا أو من خلال الملامسة، بالإضافة إلى تصريح العديد منهن بتعرضهن لذلك خلال استضافتهن ببعض البرامج التلفزيونية.

هنا الزاهد تتعرض للتحرش اللفظي أثناء قيادة السيارة

وفي الساعات القليلة الماضية، نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" فيديو لها خلال مطاردتها لسيارة ربع نقل أثناء استقلالها سيارتها على أحد الطرق، بعد أن تعرضت للتحرش اللفظي من قائدها، وعبرت هنا الزاهد عن استياءها من الموقف قائلة "أنا في العربية، رجالة بشنبات بيجروا ورايا بقالهم 5 دقائق وبيتحرشوا بالكلام، وكانوا بيكسروا عليا وكان ممكن أعمل حادثة، وأول ما طلعت الموبيل جريوا زي الفئران لأنهم فعلا فئران أو بمعنى أصح هما كلاب".

واستطردت حديثها عن الواقعة قائلة "فاكرين لو بنت لوحدها هتخاف وتقعد تجري، دي ناس مش محترمة، بلاش حد يسكت على حقه، حقك سهل يتجاب دلوقتي، لو انتي لوحدك وحصلك موقف زي ده طلعي موبيلك وصوريهم هيجروا زي الجبناء".

رانيا يوسف تدعم فتيات تعرضن للتحرش.. أنا كمان اتعرضتله

وعبرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور "انستجرام" عن دعمها للفتيات المتعرضين للتحرش بعد واقعة طالب الجامعة الأمريكية، قائلة: "نعم تعرضت للتحرش.. كلمة تعاني منها كل امرأه من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان".

وأكدت "يوسف" في منشورها أنها تتعرض للتحرش بشكل يومي وباستمرار قائلة "أنا أواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حساباتي الشخصية وأيضا الإيميل الخاص به، حيث تأتي عليه عدد كبير من رسائل التحرش اللفظي".

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وتابعت "رانيا" في تعليقها: "حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك العشرات أو آلاف مثل هذا الشاب يبحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح".

ياسمين غيث: تعرضت للتحرش من استاذي في الثانوية

وتوالت رسائل الفنانات عبر حسابهم الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الفنانة "ياسمين غيث" فيديو وصلت مدته إلى 10 دقائق، لتسرد من خلاله واقعة التحرش التي تعرضت لها قبل عدة سنوات.

وبدأت "غيث" رسالتها بتضامنها مع الفتيات المتعرضين للتحرش على إثر قضية طالب الجامعة الأمريكية، قائلة قائلةً "القضية اللي الكل بيتكلم عليها دلوقتي هى قضية واحد اغتصب بنات مش مجرد تحرش، أيًا كان عددهم إيه، العدد مش هيفرق خالص سواء واحدة أو ألف هى نفس الجريمة، دي بنتكلم عنها علشان عرفناها وكل السوشيال ميديا بتتكلم عنها، لكن بتحصل لناس كتير جدا كل يوم وللأسف مبنسمعش عنهم، فيه منهم اللي بيموت أو بينتحر".

واستطردت الفنانة حديثها عن تجربة التحرش التي تعرضت لها على أيدي أحد المعلمين في المرحلة الثانوية المرحلة الثانوية من أحد المعلمين بالمدرسة والذي كان متزوجًا من إحدى الفتيات الأجنبيات، قائلة "مفيش بنت على وجه الأرض متعرضتش للتحرش، وأنا صغيرة كان عندي مدرس في 2 ثانوي، كان بيدرسلي كيمياء، كان من النوع بيلمس بطريقة مش مريحة، بيحاول يعمل ده مع أي بنت، ومحدش كان بيقدر يتخذ قرار ضده، فيه بنات كانت بتسكت".

يسرا اللوزي: تحرش بي لفظيا فكسرت له فانوس سيارته

بشجاعة كبيرة وإيمان منها بأنها لم تكن الطرف المذنب، صرحت الفنانة يسرا اللوزي خلال استضافة الإعلامية منى الشاذلي لها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، عن تعرضها لواقعة تحرش في منطقة وسط البلد أثناء قيادتها لسيارتها، قائلة قائلة "اتفاجئت براجل كبير في السن بيتحرش بيا لفظيا، وبالرغم من أني حاولت اتجاهله إلا أنه واصل كلامه".

واستكملت "اللوزي" حديثها باتخاذها لموقف عنيف تجاهه، قائلة "استفزني جدا وأثار غضبي فكسرت له فانوس عربيته بعد ما ضربته في رجله".

أنجي المقدم: اتعرض للتحرش منذ الطفولة

صرحت الفنانة "أنجي المقدم" خلال استضافتها ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أنها تتعرض لحوادث التحرش منذ كانت طفلة صغيرة، مرورا بالمراحل المختلفة من محطات حياتها.

وخلال حديثها استطردت إلى أكثر تجاربها القاسية، عندما حاول شخصا التحرش بها على سلم العمارة التي تسكن بها، ولكنها تمكنت من الدفاع عن نفسها.