أستاذ مساعد بقصر العيني لسيدات مصر: "مش وقت الحمل.. اتبسطوا بحياتكم"

أخبار من الوطن نيوز

ناشد الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، سيدات مصر بتأجيل الإنجاب، تماشيًا مع الظروف الصحية، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال حسن، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "بالنسبة لتحذير وزارة الصحة للسيدات بأن عليهن تأجيل الحمل فهو مهم جدًا، لأن مناعة الحامل تضعف عند الحمل، ونصف الجنين من خارج جسم الأم (الحيوان المنوي)، والجهاز المناعي إذا عمل بكفاءة فإنه سيهاجمه ويحدث الإجهاض، وهذا من رحمة الله".

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وأضاف: "ولأن المناعة ضعفت فإن السيدة الحامل تكون عرضة أكثر من غيرها، للإصابة بالمرئة مثل الالتهابات في الجهاز التنفسي، والحمل سيجعلها معرضة لحدوث مشاكل بسبب كورونا".

وتابع: "في زمن الأمراض الأوبئة ليس الزمن المثالي لحدوث الحمل، اتبسطوا بحياتكم شوية، مش لازم نتجوز من هنا وندور على الخلفة، ده مش وقته، ويجب تقليل الزيارات".

وشدد، على أن الأبحاث التي أجريت على مستوى العالم، تقول إن فيروس كورونا لا ينتقل من الأم إلى الجنين ولا يسبب تشوهات وعيوب خلقية للجنين، ولكن يجب عقد دراسات أكثر على عدد أكبر من الحوامل على فترات زمنية أطول، لكن الأم قد تنقل الفيروس إلى رضيعها إذا قامت بإرضاعه اللبن الطبيعي.