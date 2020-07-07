هايدي وهياتم.. تعرف على أنواع المانجو المختلفة

مطبخ

يقترن فصل الصيف بظهور فاكهة المانجو، التي تتميز بالشعبية ويفضلها الكثيرون بسبب مذاقها الحلو.

وتتواجد أنواع كثيرة من فاكهة المانجو، ولكل نوع عشاقه، ويرصدها "هن" في التقرير التالي.

المانجو السكري

تتميز المانجو السكري بحجمها الكبير، وتعتبر من أكثر الأنواع تحتوي على السكر.

المانجو الزبدة

لونها أخضر وأحيانًا يميل للاصفرار، تحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة ضعيفة من السكر.

المانجو الفونس

تتميز قشرة سميكة وناعمة ذات نكهة مميزة وخالية من الألياف.

المانجو العويس

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يحجمها صغير وبيضاوي وتتميز باللون الأصفر.

المانجو التيمور

تميل للون الأزرق ورائحتها نفاذة ولها قوام زبدي.

المانجو البايري

قشرة المانجو البايري رقيقه جدًا وخالية من الألياف.

المانجو البوريبو

تميل للون الأحمر، وذات قشرة سميكة، ونكهه مميزة وقوية.

مانجو كنت

لونها أصفر يميل للبرتقالي قليلاً، متوسّطة الحجم ولها قشرة سميكة، وتحتوي على القليل من السكريات والألياف.

مانجو هايدي

لونها يقترب إلى اللون الأحمر حجمها متوسط.

مانجو هياتم

من الأنواع المختلفة التي ظهرت العام الماضي في الأسواق، وتصلح أيضًا لتناولها أو إعدادها كعصير وتزيين الحلويات.

مانجو ناعومي

يكون لونها خليط بين الأحمر والأخضر من الخارج وبرتقالي فاتح من الداخل، حجمها كبير وبذرتها صغيرة، ولا تحتوى على ألياف.