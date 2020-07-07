تعرفي على ألوان الشعر الأكثر رواجًا خلال الصيف

إذا كنت تشعرين بالملل من لون شعرك وترغبين في الحصول على أحد أكثر صبغات الشعر رواجاً خلال الصيف، فإن الوقت الحال هو الأنسب لتجربة مجموعة من ألوان الشعر الحيوية، بعد المكوس طويلاً في المنزل بسبب جائحة كورونا، وهكذا تعودين الى العمل بإطلالة متجددة تبث فيك الطاقة والنشاط لمعاودة الحياة العملية مجدداً. انطلاقاً من ذلك، رصدنا لك في هذا المقال، مجموعة من ألوان الشعر الأكثر رواجاً خلال الصيف، لتختاري من بينها ما يعجبك.



درجات الأشقر الداكنة

تناسب درجات الأشقر الداكن ذوات الشعر الداكن المجعد والكثيف، كونها تسلط الضوء على القوام الطبيعي للشعر. فإن كنت تمتلكين شعراً مجعداً داكناً، أضيفي إليه بعض الخصلات باللون الأشقر الداكن، فهي تضفي على شعرك إشراقة من دون تغيير كبير في لون شعرك، وبذلك تحصلين على إطلالة صيفية عصرية مميزة.

صبغة الشعر الوردي الفاتح

تناسب صبغة الشعر الوردي الفاتح مختلف ألوان البشرة، وهي سهلة التطبيق في المنزل. وعلى رغم جرأة هذا اللون، إلا أنه من أكثر ألوان الشعر إشراقة وحيوية، ويلائم أجواء فصل الصيف. فإن كنت من محبات الجرأة، فلا تترددي في اعتماد الشعر الوردي الفاتح.



صبغة الشعر البني الشوكولاته

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يعد لون الشعر البني الشوكولاته من أكثر ألوان الشعر رواجاً خلال الصيف، فإضافة الى أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة، فهو لون دافئ وهادئ، ولا يتطلب تغيير كبير في لون الشعر الطبيعي. وهو يناسب النساء اللواتي يرغبن في إطلالة كلاسيكية ناعمة، لذلك هو من أفضل الخيارات لمن لا ترغب في تغيير كبير في لون شعرها.



صبغة الشعر الأشقر مع الجذور الداكنة

تعد هذه الصيغة من أكثر اتجاهات ألوان الشعر رواجاً خلال الصيف، كونه يمنح المرأة طلة مشرقة جذابة. إضافة الى ذلك، يمكّن هذا اللون المرأة من الحفاظ على لون شعرها الطبيعي. لكن تأكدي من أن جذور شعرك الطبيعية ستكون متناغمة مع اللون الأشقر، كي تحققي التوازن بين لون شعرك الطبيعي واللون الأشقر الذي ستعتمدينه.

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