وصفات طبيعية لفرد الشعر في دقائق دون حرارةٍ أو كيماويات

يتبع معظم النساء طرق مختلفة لفرد الشعر المجعد التي قد يتسبب بعضها في إتلاف الشعر وضعفه وسقوطه مع مرور الوقت، لذلك أشار تقرير منشور ، إلى وصفات طبيعية لفرد الشعر، والتي تعتمد على مكونات متوفرة داخل المنزل، مثل البيض وزيت الزيتون وغيرها والتي يمكن تحضيرها في دقائق معدودة.جوز الهند والليمون

ينصح بتحضير ربع كوب حليب جوز الهند مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم خلط المكونات مع بعضها وتركها فى الثلاجة طوال الليل، ثم وضعها على الشعر عند الصباح، والانتظار لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء وشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات، ويمكن إجراء التجربة مرة واحدة فى الأسبوع.زيت الخروع وجوز الهند

ينصح بتحضير ملعقة كبيرة من زيت خروع وأخرى من زيت جوز الهند، ثم مزج الزيوت وتسخينها لبضع ثوان، حتى يصبح الخليط دافىء، ثم وضع الزيت على فروة الرأس والشعر، مع التدليك لمدة 15 دقيقة حتى يتشبع الشعر بالزيت، ثم الانتظار لمدة 30 دقيقة وغسل الشعر بالماء البارد والشامبو الخالي من الكبريتات، ويمكن تكرار التجربة مرتين في الأسبوع.رذاذ الحليب لتنعيم الشعر

يجب تحضير ¼ كوب حليب وزجاجة رذاذ، ثم سكب الحليب في زجاجة الرش، ثم رش الشعر بالحليب، من الجذور للأطراف، ثم الانتظار لمدة 30 دقيقة، وشطف الشعر بالماء البارد بعد ذلك، ويمكن تكرار التجربة مرتين في الأسبوع.البيض وزيت الزيتون للشعر

نحضر 2 من البيض مع 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون، ثم خفق المكونات معًا، ثم نضع الخليط على الشعر وننتظر لمدة ساعة ثم نغسل الشعر بالماء البارد والشامبو الخالي من الكبريتات، وينصح بتكرار ذلك مرة واحدة في الأسبوع، تكفي للحصول على نتيجة إيجابية وهي فرد الشعر دون الحاجة لاستخدام أدوات أخرى.

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