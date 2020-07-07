دبي تعيد فتح أبوابها للسياح اليوم.. وإرشادات جديدة للمسافرين

محمد اسماعيل - القاهرة - عادت دبي مجدّدا لاستقبال السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وقالت دائرة دبي للسياحة في بيان صحفي إن عودة استقبال السياح في حين تواصل التزامها بالحفاظ على صحة وسلامة الجميع من خلال مجموعة من الإجراءات التي يسهل على الجميع اتباعها.

وأضافت أن دبي استعادت حيويتها وعادت الحياة فيها إلى مسارها الطبيعي بعد إعادة فتح المراكز الترفيهية ومعالم الجذب المختلفة بما فيها الشواطئ العامة وشواطئ الفنادق ومراكز التسوق والمطاعم والمسابح والحدائق المائية وملاعب الجولف.

كما عادت الأنشطة مثل الرياضات المائية والتخييم.

وابتكرت "دبي للسياحة" فيديو ترويجي لعرض مختلف المعالم السياحية في المدينة والتي يستمتع بها المقيمون وتستعد لاستقبال السياح من مختلف دول العالم.

وقالت دبي للسياحة إنه بإمكان السياح الذين يخططون لزيارة دبي هذا الصيف الاطلاع على تعليمات السفر الجديدة التي تشرح الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء السفر.

وقالت إنه يتوجب على السياح القادمين إلى دبي إجراء فحص (PCR) قبل الوصول بمدة لا تزيد عن أربعة أيام (96 ساعة) من موعد الرحلة.

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كما يتوفر فحص (PCR) عند الوصول إلى مطار دبي إذا لم يخضع له المسافر في بلده الأم، بالإضافة إلى ضرورة تقديم تأمين سفر يغطي حالات فيروس كورونا.

وقالت إنه على السياح القادمين إلى دبي التحقق من الإرشادات التي تشترطها الجهات المختصة في بلدانهم وذلك لضمان صحة وسلامة الجميع.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إنه "في حين نتطلع للترحيب بالسياح مجدداً في دبي بداية من اليوم 7 يوليو، تعزز الإرشادات الوقائية الجديدة الخاصة بالسفر التزامنا ليس فقط بتوفير تجربة متكاملة للسياح والزوار، ولكن أيضا ضمان صحة وسلامة الجميع في دبي".

وشهد القطاع السياحي في دبي نمواً هائلا في السنوات العشر الماضية.

وأتاحت دبي الاطلاع على تفاصيل شروط وإجراءات السفر، من خلال الموقع التالي:

https://www.visitdubai.com/ar/articles/coronavirus-advisory