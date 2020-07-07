الامارات | أدوية يُنصح متناولها بعدم التعرّض لشمس الصيف قدر الإمكان

شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية يُنصح متناولها بعدم التعرّض لشمس الصيف قدر الإمكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مختصون من أن بعض الأدوية يمكن أن تجعل البشرة أكثر حساسية للضوء، ما يرفع خطر الإصابة بحروق شمسية خلال فصل الصيف.

وأوضحوا أن الأدوية، التي تجعل البشرة أكثر حساسية للضوء، هي مدرات البول والأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع، ومسكنات الألم، بالإضافة إلى بعض المضادات الحيوية.

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وفي حال تعاطي أي من هذه الأدوية، فيُنصح بعدم التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان، خاصة وقت الظهيرة، مع توفير حماية جيدة من أشعة الشمس بارتداء ملابس طويلة ووضع كريم واق من الشمس.

كما يمكن أيضاً استشارة الطبيب لوصف بدائل أخرى للأدوية أو تخفيض جرعتها إن أمكن.

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