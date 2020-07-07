أزياء الميتاليك آخر موضة لخريف 2020 من وحي منصات العروض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:43 صباحاً -

مع دخولنا موسم الخريف، تتسابق دور الأزياء العالمية لابتكار تصاميم جديدة تليق بدفء الموسم الجديد والأناقة التي يتطلبها سواء من خلال أزيائه أو ألوانه أو حتى خاماته.ويعتبر الميتاليك كم أهمها وأبرزها.

فستان ميتاليك بنفسجي من كريستيان كوان Christian Cowan



ولخريف 2020، ما زال المصممون العالميون يركزون على أزياء الميتاليك كواحدة من أهم صيحات الموسم حيث قدموا على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية خيارات متنوعة جمعت بين أزياء الميتاليك الذهبية وأزياء الميتاليك الفضية، كما وكان لألوان الميتاليك الحيوية الفاقعة مكانةً أيضاً من عروض الموسم.

إذا كنت إذاً من عاشقات أزياء الميتاليك، فقد جمعنا لك اليوم باقة من أجمل تصاميم أزياء الميتاليك العصرية الخاصة بموسم خريف 2020 كي تنتقي منها يعجبك من أهم الماركات العالمية.

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أزياء ميتاليك صيحة خريف 2020

أزياء ميتاليك ذهبية آخر موضة خريف 2020

فستان ميتاليك ذهبي من مايكل كورس Michael Kors



لطالما تميزت أزياء الميتاليك الذهبية بسحر خاص. فهذا اللون هو خيار الملكات وعاشقات الفخامة والرقي في مختلف أنحاء العالم لإطلالات خاصة بمناسبات مميزة وملكية. ولخريف 2020، جاءت أزياء الميتاليك الذهبية بتصاميم ذات تفاصيل ولمسات مفعمة بالرقي.

قدمت علامة مايكل كورس Michael Kors ضمن عرضها لموسم خريف 2020 فستاناً ميتاليك ذهبياً مميزاً، جاء بتصميم قصير وأكمام مفتوحة بأسلوب الكاب الأنيق. يجمع هذا التصميم بين الأسلوب الشبابي والفاخر في آن معاً، بالأخص إذا ما نسقته مع حذاء بوت عالي من الجلد الأسود.

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أما فستان الميتاليك الذهبي لدى دار سيلين Celine فقد جمع بين لمسات من الذهبي والأسود الميتاليك، أما تصميمه فجاء عبارة عن فستان ميدي بالكسرات، تزينه عقدة عند الرقبة وحزام يحدد الخصر لإطلالة أكثر أنوثة.

الميتاليك الذهبي سيبدو مميزاً على صاحبات البشرة البيضاء أو الحنطية نظراً للدفء والإشراقة الذي يمكن أن يضفيهما على الإطلالة.

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أزياء ميتاليك فضية آخر موضة خريف 2020

فستان ميتاليك قصير من فرساتشي Versace



لا يمكن فقط للون الميتاليك الذهبي أن يكون المسؤول عن كل السحر والجمال الخاص بأي إطلالة.. حيث أن للميتاليك الفضي رونقه الخاص بالأخص إذا ما ارتدته النساء صاحبات البشرة السمراء أو الداكنة.

ولخريف 2020، تضمنت مجموعات أهم الدور العالمية أزياء ميتاليك فضية مميزة رصدناها على منصات العروض بتصاميم متنوعة لتتوافق ومختلف الأذواق. وقد لفتنا على منصة عرض فرساتشي Versace فستان ميتاليك فضي قصير بتصميم Hour-glass راقٍ وتفاصيل بريم من الكريستال الفضي على الصدر للارتقاء به.

نسقيه مع صندل فضي بكعب إذا ما كنت من ذوات الأجسام النحيفة.

كذلك، فقد برز الميتاليك الفضي من خلال فستان طويل ناعم وفضفاض بتصميم A Line وأكمام طويلة ضمن عرض بادجلي ميشكا Badgley Mischka. وهو سيبدو بالفعل مثالياً إذا ما اختارته صاحبات الأوراك الممتلئة اللاتي يوددن إخفاء عيوب أجسامهن.

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