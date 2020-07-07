مجوهرات ناعمة من وحي ديمة قندلفت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:43 صباحاً - ترتدي النجمة السورية ديمة قندلفت أزياء ذات طابع بارز وقصات مثيرة. الا أن خياراتها في عالم المجوهرات هي أكثر كلاسيكية، اذ لا تتجه ديما نحو المجوهرات الكبيرة والضخمة الا في مناسبات قليلة، بل على العكس فهي تختار التصاميم الناعمة التي تبرز أنوثتها.

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أسلوب ناعم ومتميز

مجوهرات ديما قندلفت



اذاً كما سبق وذكرنا ان الأسلوب المبالغ به هو بعيد كل البعد عن شخصية ديمة قندلفت، اذ أنها تتجه نحو التصاميم الناعمة ذات الأسلوب الأنثوي. فتتجه بشكل كبير نحو تصاميم اللؤلؤ التي تتزين بها في عنقها وأذنيها، هذا بالإضافة الى التصاميم الناعمة والصغيرة ذات الأحجام غير الكبيرة.







اتجاه جريء أحياناً

مجوهرات ديما قندلفت

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في بعض الأحيان نرى أن ديما تتجه نحو الخيارات الجريئة من المجوهرات في اطلالاتها الا أن ذلك يكون ضمن جلسات تصوير خاصة لها اما للتلفزيون أو للمجلات ولكنها ليست حكراً على اطلالاتها اليومية.







كيفية تنسيق المجوهرات بأسلوب ديمة قندلفت

مجوهرات ديما قندلفت





أنت أيضاً يمكنك أن تعتمدي الطابع نفسه من خلال النصائح التالية:

- لا تختاري الأقراط الكبيرة الحجم، خصوصاً اذا كنت صات حجم صغير كما هي ديما، بل اتجهي نحو الناعمة منها.

- اعتمدي موضة السلاسل والعقود الرفيعة لأنها ستتناغم أكثر مع اطلالتك.

- اكتفي بخاتم أو خاتمين على الأكثر في يدك.

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