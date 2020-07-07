قد تضطرين،، لسبب او لآخر، لوضع الماكياج أو أحياناً إصلاحه في أماكن عامة مختلفة نتيجة ضيق الوقت إلا أنها عادة سيئة للغاية تؤدي الى الحاق الاذية بصورتك الاجتماعية امام الاخرين.

فقد شرحت في ما يلي خبيرة الاتيكيت والبروتوكول فيرا يمين إتيكيت وضع الماكياج في الأماكن العامة، مشددة على ضرورة الامتناع عن ممارسة هذه العادة في العلن والاكتفاء بالقيام بها في الاماكن الخاصة.

واشارت الى أنه يمكنك دائماً يا عزيزتي اللجوء الى الحمام لإصلاح أو وضع الماكياج، لافتة الى أنه من الخطأ استعمال الهاتف، علناً، بغية اصلاح احمر الشفاه أو ماكياجك.

ولفتت خبيرة الاتيكيت والبروتوكول فيرا يمين الى أنه يمكنك اصلاح الماكياج في المصعد شرط أن تكوني وحيدة وليس أمام الاخرين، داعية الى التوقف عن ممارسة هذه العادة في العلن خصوصاً على مائدة الطعام لأنها تصرف غير لائق في المجتمع.

وأكدت انه يمكنك إصلاح شعرك في الحمام أو في مكان خاص وليس أمام المحيط وفي العلن، داعية الاشخاص الذين يعانون من مشكلة البشرة الذهنية والذين يضعون اوراق مجففة على الوجه الى الاستئذان للقيام بذلك في الحمام أو مكان بعيد عن الاخرين وخاص.

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وكشفت خبيرة الاتيكيت والبروتوكول فيرا يمين أن وضع العطر يخضع أيضا لشروط الاتيكيت، لافتة الى أنه يجب وضعه في المنزل أو في مكان بعيد عن الآخرين.

ودعا الى التوقف عن وضع العطر على مأدبة الطعام او المصعد او حتى في السيارة أو أي مكان عام، خصوصا ان بعض الاشخاص يعانون من مشكلة الحساسية او الصداع وبالتالي إن القيام بوضع العطر في مكان عام قد يسبب ازعاجاً للمحيط.

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