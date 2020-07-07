هدير الشناوي تصرّح بأن السادة الاختيار الأمثل للاكسسوار الكبير في 2020

القاهرة - لايف ستايل
طرحت مصممة الإكسسوارت هدير الشناوي مجموعتها الجديدة في عام ٢٠٢٠ بقطع كبيرة مصنوعة من النيكل كروم والنحاس المطلي بالفضة بتصميمات ملفتة للنظر تأخذ العين وتلفت الانتباه.تقول هدير الشناوي :” استخدمت خامات بتكلفة أقل من الفضة بجودة عالية ولا تتأثر بالماء ولا العوامل الجوية ، معتمدة على الأدوار والطبقات الكثيرة لإعطاء القطعة أناقة وانسيابية ، وفي الوقت ذاته تكون في متناول يد الجميع”.
اعتمدت المصممة على الطابع الشرقة بالموتيفات الأكثر شيوعًا وطلبًا بين السيدات ، حيث استخدمت العين والكف وأحجار العقيق الطبيعية بألوان والصدف.
وتؤكد هدير الشناوي أن إكسسواراتها مناسبة للملابس السادة لأن الإكسسوار الكبير لا يتماشى إلا مع القطع البسيطة السادة ليظهر بشكل مثالي وأنيق.
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