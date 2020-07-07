فواكه الصيف فوائدها للبشرة والشعر وكيفية تحضير ماسكات منها

فواكه الصيف تختلف وتتعدّد، كما أنها تحمل فوائد عدة أبرزها ترطيب الجسم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رطوبة البشرة والشعر. من هنا، استفيدي من الفواكه الموسمية التي يمكنكِ الحصول عليها في فصل الصيف، وبالتالي تحضير منها ماسكات طبيعية أو تناولها كفاكهة أو على شكل عصير للتمتّع ببشرة رائعة وشعر مثالي! في ما يلي، سنكشف لكِ منافع بعض فواكه الصيف على البشرة والشعر وكيفية الاستفادة منها.

فوائد فواكه الصيف للبشرة والشعر

1- فوائد البطيخ للجمال

فوائد البطيخ للبشرة والشعر

فوائد البطيخ للبشرة

يحتوي البطيخ على نسبة 92% من المياه التي تعمل على ترطيب البشرة من العمق.

يحتوي على السيترولين وهو حمض أمينيّ يعزّز الدورة الدمويّة ويعمل أيضاً كمقشّر خفيف.

يعمل البطيخ كواقي طبيعي للبشرة من أشعة الشمس، كونه يحتوي على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة. يمتص الأشعة ما فوق البنفسيجة الحمراء والزرقاء ويعمل كحاجز بينها وبين الخلايا الداخلية في البشرة.

يعالج علامات الشيخوخة والخطوط الرفيعة، إذ يحتوي على مواد مضادة للأكسدة.

يناسب أنواع البشرة كافة وخصوصاً تلك التي تعاني من الاحمرار والجفاف، كونه يحتوي على الفيتامينات أ، سي وب6.

- خلطات طبيعية من البطيخ لتطبيقها على البشرة

طبّقي بكلّ بساطة شرائح البطيخ على وجهكِ كماسك، لتبريد بشرتكِ وتهدئتها.

اهرسي قطعاً من البطيخ وأضيفي قطرات من الليمون الحامض وملعقة من العسل، ثمّ امزجي المكوّنات مع بعضها. ضعي الخليط على وجهكِ لمدّة 15 دقيقة واغسليه بالمياه الباردة.

اخلطي ملعقة كبيرة من عصير البطيخ مع ملعقة كبيرة من اللبن. طبّقي القناع على وجهكِ ورقبتكِ لمدّة 10 دقائق واغسليهما بالمياه الباردة.

فوائد البطيخ للشعر

يساعد البطيخ في تقوية الشعر وزيادة نموّه، ما يساهم في الحد من تساقط الخصلات.

فاكهة صيفية تعمل على ترطيب فروة الراس، إذ تحتوي على كمية كبيرة من المياه.

- خلطة طبيعية من البطيخ لتطبيقها على الشعر

قومي بتطبيق عصير البطيخ على شعركِ ودلّكيه جيداً لمدة 5 دقائق. بعدها قومي بغسله بالشامبو كالمعتاد.

2- فوائد الفراولة للجمال

فوائد الفراولة للبشرة والشعر فواكه الصيف

فوائد الفراولة للبشرة

تحتوي الفراولة على خصائص مضادة للاكسدة، ما يساعد في علاج الهالات السوداء والتجاعيد حول العين التي تؤثر بشكل كبير على نضارة بشرتكِ.

اظهرت العديد من الدراسات أن للفراولة تأثير فعّال على الجلد ضد الأشعة فوق البنفسجيّة، لأنّها تحتوي على مادة الانثوسيانين.

من فوائد الفراولة للبشرة أيضاً أنها تحدّ من ظهور حب الشباب بشكل كبير.

تساعد هذه الفاكهة الصيفية في تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة، كما توفّر رائحة زكية للجلد.

تعتبر الفراولة فاكهة صيفية ترطّب البشرة بشكل طبيعي.

تمنع ظهور التجاعيد المبكرة.

- خلطات طبيعية من الفراولة لتطبيقها على البشرة

ضعي شرائح الفراولة على وجهكِ واتركيها لمدة 10 دقائق. كرري هذه الخطوة مرة أو مرتين في الأسبوع.

قومي بإعداد ماسك للوجه مكوّن من 7 حبات من الفراولة المطحونة مع ملعقة من القشدة الحامضة. امزجي المكونات جيداً ثم ضعيها على بشرتكِ واتركيها لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهكِ بالماء الدافىء، وكرري هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

قومي بهرس كمية جيّدة من الفراولة لتشكيل عجينة لينة. أضيفي ملعقة كبيرة من السكر وملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طبّقي الماسك على وجهكِ ودلّكيه بحركات دائرية.

كرري القناع مرة في الأسبوع حتى تحصلي على بشرة ناعمة، رطبة ومتجددة.

خلطات أخرى من الفراولة يمكن تطبيقها في المنزل

فوائد الفراولة للشعر

فاكهة صيفية تمنع تساقط الشعر، بفضل احتوائها على حمض الإيلاجيك.

تعمل الفراولة على ترطيب فروة الراس ومنع جفافها.

تحتوي على الفيتامين ج الذي يحارب القشرة.

- خلطات طبيعية من الفراولة لتطبيقها على الشعر

اهرسي 3 حبات من الفريز وامزجيها مع ملعقتين من زيت الزيتون وصفار بيضة واحدة. دلّكي شعركِ بهذا المزيج لمدة 20 دقيقة قبل غسله.

امزجي 6 حبّات من الفراولة مع بودرة زيت جوز الهند، ثمّ طبّقي الماسك على شعركِ قبل غسله.

3- فوائد البابايا للجمال

فوائد البابايا للبشرة والشعر فواكه الصيف

فوائد البابايا للبشرة

البابايا هي واحدة من فواكه الصيف التي تحتوي على كميّة كبيرة من الفيتامين أ وأنزيم البابيين Papain اللذين يحميان البشرة ويساعدان على تجديد الخلايا الجلديّة بشكل أسرع.

تحمي الخلايا من تأثير التلوّث والأشعة ما فوق البنفسجية، كما تمنع ظهور التصبّغات والشوائب في البشرة.

الأنزيمات وأحماض ألفا هيدروكسي الموجودة في البابايا تساعد في تبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة، فهي تقلّل من إنتاج الجسم للميلانين الذي يعتبر السبب الرئيسي في اسمرار الجلد.

تساعد البابايا في التخلص من الهالات السوداء حول العينين.

تحتوي فاكهة البابايا على مادة طبيعية تشبه الغراء والتي تساهم بتقشير البشرة، تنشيط المسام والتخلص من آثار حب الشباب، البثور والروؤس السوداء.

تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يحارب التجاعيد والخطوط الرفيعة وينشّط عملية إنتاج الكولاجين في البشرة.

- خلطات طبيعية من البابايا لتطبيقها على البشرة

قومي بطحن حبة من البابايا وورقة من نبات الألوفيرا في الخلاط الكهربائي، ثمّ أضيفي ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من اللبن. امزجي المكوّنات جيداً حتة تصبح متجانسة. احفظي المزيج في عبوة نظيفة واغسلي وجهكِ به.

إهرسي نصف حبة من البابايا مع ملعقتين من الشوفان. طبّقي هذا القناع على وجهكِ لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر.

خلطات تبييض الوجه وتفتيح البشرة من البابايا

فوائد البابايا للشعر

فاكهة صيفية تساعد في الحد من القشرة.

تعمل البابايا على ترطيب فروة الرأس بفضل احتوائها على الفيتامنيات والأنزيمات.

تساعد هذه الفاكهة في تقوية الشعر من الجذور ومنع تساقطه.

- خلطات طبيعية من البابايا لتطبيقها على الشعر

قطّعي البابايا إلى مكعّبات وضعيها مع بذورها في الخلّاط الكهربائيّ إلى أن يصبح لديكِ مزيج متجانس. قومي بفتح أوراق الألوافيرا واستخلصي الجيل من داخلها، ثمّ أضيفيه إلى محتوى الخلّاط واخفقي جيّداً. طبّقي المزيج على شعركِ الجاف ودلّكي فروة الرأس لمدّة 20 إلى 30 دقيقة.

اهرسي حبة بابايا وامزجيها مع نصف كوب من الزبادي. بعدها دلّكي شعركِ بالمزيج الذي حصلتِ عليه لمدة 30 دقيقة.

4- فوائد الاناناس للجمال

فوائد الاناناس للبشرة والشعر فواكه الصيف

فوائد الاناناس للبشرة

فاكهة صيفية غنية بالفيتامين سي الذي يحفّز عملية إنتاج الكولاجين، ممّا يشد البشرة ويمنع ظهور التجاعيد فيها.

يحتوي الاناناس على كمية كبيرة من الفيتامين ك الذي يحفّز بدوره الدورة الدموية ويسهّل وصول الأوكسيجين إلى الأنسجة.

فاكهة صيفية لديها قدرة فعّالة في تخفيف آثار البقع الداكنة والعيوب التي تظهر في البشرة.

يساعد الاناناس في التخلّص من حب الشباب، وذلك بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة الطبيعية.

تعتبر فاكهة الاناناس من فواكه الصيف المفيدة جداً للبشرة، بفضل احتوائها على الفيتامينات، الأحماض الأمينية، المعادن ومضادات الأكسدة. هذه الأخيرة بالتحديد لا توقف الجذور الحرة فقط، بل تساعد في منع إتلاف خلايا الجلد.

- خلطات طبيعية من الاناناس لتطبيقها على البشرة

امزجي 3 قطع مثلّجة من الاناناس مع حبة من الفيتامين سي وكوب من مياه جوز الهند. اخلطي المكوّنات جيداً في الخلاط الكهربائي، ثمّ طبقي المزيج الذي حصلتِ عليه على بشرتكِ لمدة 10 دقائق قبل غسله.

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استخدمي الخلاط الكهربائي واخلطي شريحتين من الاناناس مع ملعقة ونصف من زيت الزيتون حتى تحصلي على مزيج متجانس. طبّقي الماسك على وجهكِ واتركيه يتفاعل مع بشرتكِ لمدة 15 دقيقة. اغسلي وجهكِ بماء فاتر واتركي بشرتكِ تجف بمفردها.

بالفيديو، خلطات إضافية من الاناناس تساعد في معالجة مختلف مشاكل البشرة

فوائد الاناناس للشعر

يحتوي الاناناس على فيتامين ج الذي يحارب ضرر جذور الشعر ومشكلة نمو الخصلات وتساقطها.

انزيم البروميلين الموجود في هذه الفاكهة يمنع ويخفّف من حالات الإلتهابات التي تؤثر على فروة الرأس والحكة.

يحتوي الاناناس على أنزيمات تقوّي بصيلات الشعر وتزيد من كثافة الشعر وسماكته وتعمل على تغذيته.

- خلطات طبيعية من الاناناس لتطبيقها على الشعر

امزجي نصف حبة أناناس مع ملعقة كبيرة من كل من زيت الزيتون وزيت اللوز مع ملعقتين من الزبادي، حتى تحصلي على عجينة كريمية ناعمة. ضعي القناع على شعركِ وقومي بالتدليك. غطّي الشعر بكيس ﺑﻼﺳتيكي واﺗركي اﻟﻘﻧﺎع ﻟﻣدة 15 الى 30 دﻗﯾﻘﺔ. اغسلي شعرك جيداً بالماء الدافئ ثم بالشامبو والبلسم.

قومي باستخراخ البذور من حبّة البابايا واغسليها جيّداً لتتخلّصي من كل اللب. ضعيها على صينية واتركيها في الشمس لتجفّ. يمكنكِ أيضاً أن تتركيها في الداخل لكن جفافها سيتطلّب وقتاً أطول. عندما تجفّ، قومي بطحن بذور البابايا وحوّليها إلى بودرة، ثمّ أضيفي هذه الأخيرة إلى مستحضر الشامبو الخاص بكِ. احرصي على رجّ العبوة وخضّها قبل الإستخدام.

5- فوائد المانجو للجمال

فواكه الصيف فوائد المانجو للبشرة والشعر

فوائد المانجو للبشرة

فاكهة صيفية تعمل على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميّت، لوجه نضر.

تمتلك فاكهة المانجو خصائص طبيعية وفيتامينات تمكّنها من حماية البشرة من الاسمرار، التصبغ وحروق الشمس.

يساعد المانجو في التخلّص من الدهون الزائدة في الوجه التي تسبّب التصبغ وحب الشباب.

- خلطات طبيعية من المانجو لتطبيقها على البشرة

امزجي ملعقة من لب المانجو مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة كبيرة من الحليب. ضعيها المزيج الذي حصلتِ عليه على وجهكِ واتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسله بالماء الفاتر.

امزجي ملعقة كبيرة من لب المانجو مع ملعقتين كبيرتين من دقيق الحمص، ملعقتين صغيرتين من اللوز المطحون وملعقة صغيرة من العسل. امزجي هذه المكونات جيداً حتى تصبح عجينة سميكة ثم ضعيها على وجهكِ واتركيها لمدة 15 دقيقة.

خلطات من المانجو لبشرة نضرة وخالية من الشوائب

فوائد المانجو للشعر

تحتوي بذور المانجو على العديد من الاحماض الدهنية الاساسية، الفيتامينات والمعادن الامر الذي يجعلها علاج طبيعي للشعر من أجل استعادة صحته وتقوية بصيلاته.

فاكهة صيفية تعمل على الحد من القشرة.

- خلطات طبيعية من المانجو لتطبيقها على الشعر

اصنعي عجينة ناعمة من مسحوق بذور المانجو والماء ثم ضعيها على فروة رأسكِ واحرصي على تدليك شعركِ بها.

امزجي بذور المانجو مع القليل من الزبادي وصفار بيضتين، ثمّ طبّقي هذا الماسك على شعركِ لمدّة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو كالمعتاد.

6- فوائد الخوخ للجمال

فوائد الخوخ للبشرة والشعر فواكه الصيف

فوائد الخوخ للبشرة

فاكهة صيفية تحارب علامات الشيخوخة لأنها تحتوي على الفيتامين e والبيتا كاروتين اللذين يساهمان في محاربة الجذور الحرّة، تعزيز مرونة الجلد والتخلّص من التجاعيد والعلامات الرفيعة.

الخوخ يخلّص البشرة من البقع الداكنة إذ يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يساهم في زيادة تدفّق الدم إلى الندبات ليعمل على التقليل من ظهورها وتجديد الخلايا الجلديّة.

الخوخ يعالج حب الشباب لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين سي الذي يساعد في التخلّص من حب الشباب.

فاكهة صيفية تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس بفضل احتوائها على مواد مضادة للأكسدة.

الخوخ يمنع تلف الخلايا لأنه يحتوي على مادة الأنثوسيان المسؤولة عن لون الخوخ المائل إلى الأحمر. هذه المادة تلعب دوراً مهمّاً في منع تلف الخلايا الجلديّة.

- خلطات طبيعية من الخوخ لتطبيقها على البشرة

إهرسي 3 حبّات من الخوخ المجفّف، ثمّ أضيفي اليه ملعقة من كل من القهوة وزيت جوز الهند. طبّقي القناع على وجهكِ لمدة 15 دقيقة قبل غسله. كرّري هذه الخلطة مرة أسبوعياً.

استخرجي اللب من حبّتين من الخوخ. اهرسي اللب مع ماء الورد للحصول على مزيج متماسك. طبّقي القناع على وجهكِ واتركيه لمدّة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة من ثمّ اغسلي بشرتكِ بواسطة المياه.

فوائد الخوخ للشعر

الفيتامين E الموجود في الخوخ يمنع الجذور الحرّة من مهاجمة بصيلات فروة الرأس. لذلك، هذه الفاكهة تلعب دوراً مهمّاً في تعزيز نموّ الشعر.

يحارب الخوخ إرهاق الغدّة الكظرية التي تؤدّي إلى تساقط الشعر.

تحتوي الفاكهة الصيفية على الفيتامين سي الذي يساعد في التخلّص من القشرة، كما يساهم قي تهدئة فروة الرأس.

- خلطة طبيعية من الخوخ لتطبيقها على الشعر

استخرجي اللب من حبّتين من الخوخ وامزجيه مع كمية متساوية من عصير الليمون ولبن الزبادي. اخلطي جيّداً للحصول على مزيج متماسك من ثمّ طبّقيه على جذور الشعر. اتركي المزيج على شعركِ لمدة ساعة من ثمّ اغسليه بواسطة الشامبو.

7- فوائد الدراق للجمال

فوائد الدراق للبشرة والشعر فواكه الصيف

فوائد الدراق للبشرة

فاكهة صيفية تعمل على ترطيب البشرة ومنع جفافها، بفضل احتوائها على المياه.

يحدّ الدراق من تكوّن الخطوط الرفيعة، التجاعيد وعلامات تقدّم السن.

يعمل الدراق على محاربة حب الشباب والحدّ منه.

- خلطات طبيعية من الدراق لتطبيقها على البشرة

ضعي الدراق في الخلاّط، ثمّ أضيفي إليه صفار بيضة واحدة. طبّقي الماسك على وجهكِ لمدة 20 دقيقة قبل غسله.

قطّعي الدراق إلى شرائح، ضعيها فوق منطقة العين لتقوم بالتخفيف من الهالات السوداء.

خلطات طبيعية من الدراق للعناية بالبشرة

8- فوائد الكرز للجمال

فوائد الكرز للبشرة فواكه الصيف

فوائد الكرز للبشرة

الكرز غنيّ بالفيتامينات أ، ب وهـ ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أمراض الشيخوخة. نظراً لاحتواء الكرز على مادة الانثوسيانين، فهذا سيساعد بشرتكِ في إبطاء عملية الشيخوخة، وذلك عن طريق محاربة الشقوق الحرة التي تسبب تلف الخلايا.

فاكهة صيفية تساهم في تخليص البشرة من البثور والبقع السوداء، نظراً لاحتوائها على مجموعة واسعة من الفيتامينات.

يحتوي الكرز على الفيتامين أ الذي يعمل على حماية أنسجة البشرة وتجديد الخلايا، التي تموت إثر تعرّضها لأشعة الشمس المؤذية.

- خلطات طبيعية من الكرز لتطبيقها على البشرة

إمزجي الكرز مع ملعقة صغيرة من العسل ثم أضيفي إليها القليل من زيت الزيتون. افركي المناطق التي تريدين تقشيرها بهذا المزيج لمدة 5 دقائق لتحصلي على التقشير المطلوب.

اخلطي 15 حبّة من فاكهة الكرز مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض وملعقة من الحليب. ضعي المزيج على وجهكِ لمدّة 20 دقيقة.

امسحي وجهكِ بعصير الكرز بشكل يومي ومنتظم، لتجديد الخلايا ومنح الإشراق والحيوية للبشرة.

خلطات إضافية من الكرز لبشرة نضرة ورطبة

فوائد الكرز للشعر

يحتوي الكرز على الفيتامينين ب وج، ما يساعد في منع تلف الشعر وتكسّره.

يساعد الفيتامين ب الموجود في هذه الفاكهة في تحسين الدورة الدموية في الجسم، بما في ذلك فروة الرأس، مما يؤدّي إلى تجديد الخلايا الموجودة وتحفيز نمو الشعر.

فاكهة صيفية تعمل على ترطيب فروة الراس. -

- خلطة طبيعية من الكرز لتطبيقها على الشعر

اطحني 12 حبة من الكرز من دون بذورها واهرسيها مع موزة واحدة، حتى يصبح المزيج متجانساً. ضعي الخليط على شعركِ ثم غلّفيه بكيس بلاستيكي، واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه.

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