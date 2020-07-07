هل الهايلايت بعد علاجات فرد الشعر مضرّ؟" سؤال قد تطرحينه على نفسكِ إن كنتِ ترغبين بتلوين الخصلات واللجوء إلى فرد الشعر في الوقت نفسه. من هنا، حتّى تحافظي على صحة خصلاتكِ، سنجيبكِ في هذا المقال على هذا السؤال. تابعي القراءة واكتشفي كلّ التفاصيل.

هل الهايلايت بعد علاجات فرد الشعر مضرّ؟

سواء أردتِ اللجوء إلى فرد الشعر بالكيراتين، الكيراتين البرازيلي، البروتين أو البوتوكس، فمن الضروري القيام بهذه الخطوة بعد صبغ الشعر أو هاي لايت بأيّام قليلة. لماذا؟ تلوين الخصلات بعد فرد الشعر هو من بين الخطوات التي تضرّ بصحة الخصلات. فهذا النوع من العلاج يغلّف الشعر ليحميه ويعيد الصحة إليه، ما يجعل من الصعب تغلغل لون الصبغة إلى داخلها. في حال قمتِ باللجوء إلى هاي لايت بعد فرد الشعر، خصلاتكِ ستبدو وكأنّها ملطّخة ببقعات صفراء. كذلك، هذه الخطوة قد تلحق أضرار بشعركِ إذ قد تتفاعل المواد الكيميائية الموجودة في الصبغة مع مكوّنات فرد الشعر، الأمر الذي يؤدّي إلى تكسّر الخصلات وضعفها.

من هنا، احرصي دائماً على صبغ الشعر أو اللجوء إلى هاي لايت قبل علاجات فرد الشعر. أمّا في حال أردتِ القيام بالعكس، فمن الضروري انتظار أسبوعين على الأقلّ بين فترة فرد الشعر وصبغه.

بعد أن حصلتِ على جواب ما إذا الهايلايت بعد علاجات فرد الشعر مضرّ أم لا، إليكِ في ما يلي أبرز أنواع علاجات فرد الشعر.

أنواع علاجات فرد الشعر

1- فرد الشعر بالكيراتين

فرد الشعر بالكيراتين يقوم على استخدام هذه المادة لجعل الخصلات أكثر نعومة وسهلة التصفيف. أنواع كيراتين الشعر تختلف وتتعدّد، فأنتِ تجدين:

Brazilian Keratin: يحوّل الشعر المجعّد إلى مالس، يعالج تقصّف الشعر كما أنّه خال من مادة الفورمالدهيد.

Soft Keratin Treatment: هذا العلاج مناسب تماماً للمرأة صاحبة الشعر المجعّد، إذ يحدّ من الخصلات المنفوشة مع المحافظة على تموّجاتها ومنحها لمعاناً. هذا العلاج خال من مادة الفورمالدهيد.

Japzilian Keratin: هذا العلاج هو مزيج بين العلاج البرازيلي وعلاج الفرد الياباني الذي يمنحكِ نتائج تدوم لفترة أطول مقارنة مع العلاجات الأخرى.

Keratin Express: هذا العلاج يستعمل على المدى القصير، وهو مناسب للمرأة صاحبة الشعر المجعّد والمالس على حدّ سواء.

فوائد فرد الشعر بالكيراتين

تعويض الكيراتين الذي فقده الشعر على مدار السنين وإعادة تغذيته من جديد.

فرد الشعر المجعّد ويجعله أكثر انسيابياً.

منح الشعر لماعية رائعة.

سلبيات فرد الشعر بالكيراتين

يزيد من تساقط الشعر من الجذور وتكسّره؛ ممّا يحوّل الشعر إلى خفيف الكثافة وتصبح السيّدة تبحث عن حلّ لمشكلتين بدلاً من مشكلة واحدة.

يشكّل خطر على صحّة الانسان من خلال زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان؛ بسبب احتوائه على مادة الفورمالدهيد المسرطنة. كما قد تسبّب هذه المادة التهابات للجهاز التنفسي عند استنشاقها.

من أضرار الكيراتين أيضاً الناجمة عن وجود مادة الفورمالدهيد في مكوّناته، التسبّب بالحساسية والحكّة في فروة الرأس والعين.

2- فرد الشعر بالبوتوكس

بوتوكس الشعر هو تقنية تشكل حلاً لمختلف مشاكل الشعر أي المتقصف، المتساقط والتالف. يعالج الألياف التالفة والمتكسرة كونه يحتوي على الزيوت، الكافيار، الفيتامينين B5 وE وعلى الكولاجين، عناصر تساهم في ترطيب الشعر من الأعماق، تغذيته وإعادة الحياة إليه من الجلسة الأولى.



ما هي الطريقة لتنفيذ بوتوكس الشعر؟

فوائد فرد الشعر بالبوتوكس

ترطيب الشعر من العمق.

إصلاح أطراف الشعر المتقصة والمتضرّرة.

إعادة نمو الشعر من جديد.

بعد تطبيق بوتوكس الشعر، يمكن أن تغسلي شعركِ مباشرة، من دون الحاجة إلى الإنتظار لمدة يومين أو 3 أيام.

لستِ بحاجة إلى جلسات علاجية عدة لتحصلي على النتيجة المرجوة، فالجلسة الواحدة كافية.

بما أن بوتوكس الشعر لا يحتوي على مواد كيميائية، فهذا يمنحه رائحة غير مزعجة.

سلبيات فرد الشعر بالبوتوكس

Advertisements

من الممكن أن تفرز فروة الرأس كمية كبيرة من الدهون، خصوصاً إذا تم تطبيق المنتج على الجلد أكثر من الشعر.

قد يسبب بوتوكس الشعر حساسية لبعض السيدات، خصوصاً إذا كنتِ صاحبة بشرة حساسة للغاية.

3- فرد الشعر بالبروتين

تماماً مثلما يدلّ إسمه، هذا العلاج يقوم على فرد الشعر بواسطة مادة البروتين. يُعتبر بروتين الشّعر أحد المواد المطوّرة من مادّة الكيراتين، ويُستخدم لمعالجة مشاكل الشعر المختلفة كالتقصّف، الجفاف، التجعّد، وصعوبة التسريح، كما يحتوي البروتين على مجموعة كبيرة من الأحماض الأمينيّة، والبروتينات الضروريّة للحصول على شعر ناعم، لامع، حيوي وصحي.

فوائد فرد الشعر بالبروتين

علاج بروتين الشعر يهدف إلى إعادة البروتينات المفقودة في الشعر نتيجة عوامل بيئية أو عوامل خارجية تعمل على إتلاف الشعر وبخاصة الحرارة ليستعيد مظهره الصحي اللامع.

جعل الشعر المجعّد أكثر سلالة وانسياباً.

سلبيات فرد الشعر بالبروتين

علاج بروتين الشعر قد يفقد الشعر لمعانه وحيويته وسرعان ما يصبح جاف ومقصف مع إحتمال كبير لتساقطه وضعفه وتلفه، مما يفسد جمال شعركِ.

4- فرد الشعر الياباني

التمليس الياباني بطريقة "يوكو" يعمل بواسطة مادة الأمونيوم التي تساعد في الحصول على شعر مالس، ناعم وأكثر ليونة.

فوائد فرد الشعر الياباني

هذا العلاج يعطي نتائج ثابتة تدوم حتّى 6 أشهر.

لا يؤثّر بشكلٍ سلبي على بنية الشعر بل على العكس، هو يساعد في تحسين صحة الخصلات.

لا يحتوي على مادة الفورمالديهايد الضارّة بالصحة.

سلبيات فرد الشعر الياباني

التمليس الياباني قد يكون مكلف.

قد يلحق بأضرار سلبية على الشعر إذ تمّ اللجوء إليه بطرق خاطئة. فإذا تُرك هذا العلاج لمدّة طويلة على الشعر، قد تتسبّب مادة الأمونيوم إلى جفاف وضعف الخصلات.

قد يهمك أيضا:

10 خطوات تحمي شعركِ من أشعة الشمس القوية

فوائد زيت السمسم للشعر وخلطات لتكثيف الخصلات وتطويلها وتقويتها