إطلالة صيفية راقية لـ"كيت ميدلتون" باللون الأحمر العنابي

رغم إغلاق المطارات والحدّ من السفر حول العالم بسبب فيروس "كورونا" فإن ذلك لم يمنع دوق ودوقة كمبريدج من الاحتفال باليوم الكندي من خلال عقد لقاء عبر الإنترنت مع عاملين في مستشفى Surrey Memorial Hospital في كندا، وخطفت كيت ميدلتون الأنظار بإطلالة باللون الأحمر.

تقصّدت كيت اختيار إطلالة باللون الأحمر، وهذا ما تفعله سنوياً بالتزامن مع العيد الوطني الكندي. وهذا العام، بدت ساحرة بفستان قصير من قماش التويد اختارته من مجموعة ألكسندر ماكوين، وتميّز التصميم الذي تألقت به ميدلتون بأكمامه القصيرة وقصته المستقيمة، وهو خيار أنيق لإطلالة صيفية راقية.

واختارت كيت تسريحة الشعر المالس والمنسدل وتألقت بلون شعرها بدرجة البنيّ الفاتح، كما اعتمدت مكياجاً ناعماً بألوان ترابية.

صيحة التويد تُعتبر من الصيحات الأحب إلى قلب دوقة كمبريدج، فسبق لها أن اختارتها وتألقت بها في مناسبات عدة.

في يناير الماضي، ميدلتون بدت ساحرة بالبدلة مع التنورة من تصميم دولتشي اند غابانا Dolce & Gabbana، التي تميّزت بقماش التويد باللونين الأبيض والأسود، وزيّنت الأزرار المرصعة بالكريستالات الجاكيت، أما التنورة فجاءت ضيقة عند الخصر لتنساب مع الطيات بقصة الـA line، كما تألقت بفستان ماكسي ساحر من Erdem مع الحزام المخمليّ الذي حدد خصرها، كذلك اختارت كيت فستاناً قصيراً من غوتشي.

إطلالات كيت بصيحة التويد عديدة جداً، نذكر منها أيضاً فستان أنيق من مجموعة توم فورد، وبدلة باللون الأزرق من Rebecca Taylor.

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