هذه إطلالات مميّزة بألوان نابضة بالحياة لملكتي إسبانيا وهولندا

لا تكف كل من الملكة ماكسميا، ملكة هولندا، والملكة ليتزيا، ملكة إسبانيا، عن لفت الانتباه والأنظار إليهما، لمتابعة كل ما هو جديد فى اختياراتهما الموضة، إذا تعتبر الملكتان رمزين وأيقونتين للموضة، إذ يتابعهما الملايين حول العالم لاستلهام الإطلالات منهما، ولمتابعة كيف يمكن أن ترتدى لتبدى كملكة، وفى هذا الصدد اختارت ملكة إسبانيا ليتزيا اللون الأخضر اللافت للنظر عندما خرجت مع زوجها الملك فيليب السادس، الخميس الماضى، وارتدت ليتزيا قناع للوجه خلال فى الزيارة بالما دى مايوركا.وارتدت الملكة ليتزيا فستانا من اللون الأخضر، ذو أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، كم اعتمدت على حذاء "كاجوال" من اللون البيج، ووفقا لاكسبريس، فإن سعر الفستان الأنيق هو 239 جنيها إسترلينيا، فيما كلفها الحذاء، 85 جنيها إسترلينيا، وهو من ماركة:"منت أند روز".

فيما ظهرت ملكة هولندا ماكسيما، وهى أم لثلاثة أطفال، 49 سنة، فى إطلالة مميزة، بفتسان من اللون البرتقالى خلال زيارتها إلى منشأة التكنولوجيا TechnoHUB في ويردين، الواقعة بين أمستردام وروتردام.شوهدت ماكسيما، وهي عضو في اللجنة الهولندية لريادة الأعمال، وهي تتحدث مع الموظفين على مسافة اجتماعية حول أهمية الموظفين التقنيين المدربين جيدًا للشركات الصغيرة وتأثير الفيروس التاجي، وبدت انيقة فى فستان برتقالى، فستان نابض بالحياة، ونسقته مع إكسسوارات وصندل مطابقة اللون للمناسبة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية

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