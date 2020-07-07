طاجن ميتقاومش.. طريقة عمل أرز معمر حلو

مطبخ

كتب: هن - 05:32 ص | الثلاثاء 07 يوليو 2020

يقدم الأرز المعمر حلو وحادق، ورغم أن الأكثر شيوعا هو الحادق، إلا أن المعمر الحلو طاجن لا يقاوم، قدميه لأطفالك لوجبة حلوة مغذية. المقادير كيلو أرز. كيلو لبن. نصف كيلو سكر. ملعقة كبيرة فانيليا سائلة أو نصف ملعقة جافة. Advertisements 2 ملعقة كبيرة قشطة. طريقة التحضير ينقع الأرز ساعتين في الماء ثم يغسل. يوضع الأزر مع الحليب والسكر والفانيليا وتقلب المكونات جيدا. يوضع الأرز ليغلي على النار، ثم ينقل لقالب الفرن. توضع القسطة على الوجه، ويدخل الطاجن الفرن. يترك الطاجن داخل الفرن حتى يحمر الوجه، ويقدم ساخنا. يمكن وضع القشطة في القدر من البداية مع الأرز، وترك القليل فقط للوجه.

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