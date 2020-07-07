جاتلها في الحلم.. هايدي: رجاء الجداوي طبطبت عليا وطمنتني يوم الامتحان

علاقات و مجتمع

كان حبها للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أكبر من مجرد الشغف بمتابعة أعمالها الفنية، فتروي هايدي محمود، لـ "هن"، حلما بسيطا تذكرته عن الفنانة الراحلة.

وتحكي "هايدي"، تفاصيل الحلم الذي رأت فيه الفنانة رجاء الجداوي عندما كانت بمرحلة الثانوية العامة، "أنا كنت من سنتين في ثانوية عامة وكان آخر درس منطق وفيه أهم ملزمة وهي بتاعت الامتحان، وطبعا الثانوية العامة وفترة الامتحانات بيبقي الأنسان مدروخ جدا وتعبان، ظبطت المنبه وحطيته جنبي على أساس يضرب وأصحى، وحلمت بيها بتطبط على راسي وبتقولي يلا قومي الوقت بيعدي أصحي وأنزلي".

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وأضافت الفتاة: "فتحت عيني لقيت فات ربع ساعة من الوقت والمنبه مش شغال ولا حتى ضرب وقومت بجري في كل مكان لحد ما لبست ونزلت بسرعه وفعلا روحت الدرس"، متابعة: "سألت ناس في تفسير الأحلام وقتها قالولي إن الانسان بيبقى جواه ساعة بيولوچية بتخليه يصحى علي الوقت اللي هو عايزه لو مخه بيحسسه أنه مهم جدا ونظرا لتعبي فعقلي الباطن هيأ ليا حد طيب وهادي يصحيني بطريقة عشان مقومش مفزوعة أو خايفة".

حزن وبكاء مستمر دخلت فيه الفتاة العشرينية بعد علمها بنبأ وفاة الفنانة رجاء الجداوي، "زعلت جدا عليها، و افتكرتلها أفلامها وشكلها زمان وهي صغيرة، وقد إيه كانت جميلة لحد لعبة النسيان آخر أعمالها".

هايدي: بحب كل أفلامها ومسلسلاتها

لم تترك عملا دراميا إلا وحرصت على مشاهدته للفنانة رجاء الجداوى، "بحبلها أفلام كتير ومسلسلات كمان زي فيلم دعاء الكروان وحنفي الأبهة وموعد على العشاء..."

أسلوب الفنانة الراحلة في الحديث وطريقة تمثيلها المختلفة كانت من أهم أسباب حب "هايدي" لها، "هي تاريخ هيفضل محفور في ذاكرتنا كلنا".