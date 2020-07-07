"عاوزة حد يطبطب عليها".. لماذا تختلق فتاة واقعة التحرش بها؟

علاقات و مجتمع

مفاجأة كشفتها الجهات الأمنية بعد تحريها عن راوية إحدى الفتيات عبر حسابها على "فيس بوك"، زعمت من خلالها تعرضها هي وزميلاتها للتحرش، من أحد طلبة كليتها منذ 4 أعوام، وابتزازه لهن بإرساله صور مخلة إليهن.

ادعاء فتاة بتعرضها للتحرش الجنسي، من الأمور غير المألوفة، باعتبار التحرش أكثر الأفعال المكروهة بالنسبة للفتيات، وفي هذا حللت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، في حديثها لـ"هن"، لماذا لجأت الفتاة لافتعال الواقعة.

ووضعت "حماد"، مجموعة من الاحتمالات يمكن أن تفسر لجوء الفتاة لاختلاق روايتها حول تعرضها للتحرش.

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- جاءت أولى الاحتمالات عن تعرض الفتاة للتحرش بالفعل، لكنها ألصقت التهمة بشخص آخر، خوفًا منه أو رغبة في وجود شخص يحنو عليها.

- أما الاحتمال الثاني هو رغبة الفتاة في وجود الاهتمام والحب حتى لو على حساب سمعتها: "عاوزة حد يعطف عليها ويطبطب عليها".

- وتابعت "حماد" احتمالاتها، ومن ضمنها شعور الفتاة بالخوف من مواجهة المجتمع، لذلك يمكن أن تتراجع عن أقوالها وتقول إنها ادعت هذه الواقعة، إذ تم الكشف عن هويتها الحقيقية: "ممكن تبقى خايفة تواجه وكمان تخاف تواجه المتهم.. خاصة لما هويتها تتكشف".

- وأيضًا من الاحتمالات التي وضعتها استشاري الطب النفسي، هو رغبة الفتاة في الشهرة وتسليط الأضواء عليها، وهو أيضًا يعود إلى نقص الحب والاهتمام بها.