حكة الشرج لدى الأطفال تشير إلى إصابة بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية إن الحكة المزعجة في منطقة الشرج لدى الطفل تشير إلى إصابته بالديدان الشعرية أو الدبوسية.

وتشمل الأعراض الأخرى أيضا آلام البطن والغثيان والإسهال والتهاب جدار الأمعاء.

وأوضحت الغرفة أن الإصابة بالديدان الشعرية أو الدبوسية تحدث بسبب تناول طعام ملوث، مشيرة إلى أن العلاج يتم بواسطة الأدوية القاتلة للديدان.

وتظل بيوض الديدان قادرة على نقل العدوى لمدة 3 أسابيع في ظل بيئة رطبة وباردة، ويمكن أن تنتقل من أيدي الطفل إلى مقابض الأبواب والمناشف والدمى القماشية والألعاب البلاستيكية.

ولتجنب إصابة الطفل مجددا أو انتقال العدوى لأحد أفراد الأسرة ينبغي غسل الملابس والمناشف والبياضات والدمى القماشية في الغسالة على درجة حرارة 60 مئوية، مع مراعاة تطهير وتعقيم غرفة نوم الطفل والمرحاض والحوض ومقابض الأبواب والألعاب البلاستيكية.

وللوقاية ينبغي أن يغسل الطفل يديه جيدا بصفة منتظمة مع قص أظافره بانتظام، بالإضافة إلى غسل الطعام جيدا قبل تناوله.

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