تحذير.. السوشي يهدد حياة الجنين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر من تناول الأسماك النيئة كالسوشي أثناء الحمل؛ نظرا لأنها تهدد حياة الجنين.

وأوضح خبراء المعهد الألماني أن الأسماك النيئة غالبا ما تحتوي على أنواع خطيرة من البكتيريا، مثل الليستريا، التي يمكن أن تتسبب في إجهاض الجنين أو في الإضرار بالعديد من أعضائه مثل الكبد والرئة والمخ والجلد.

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