بينها انتشار الفيروسات.. 5 أضرار التقبيل في يومه العالمي

صحة

القبلة هي وسيلة الأشخاص للتعبير عن حبهم لأبنائهم أو لأصدقائهم أو أزواجهم، يصادف اليوم الـ6 من شهر يوليو، اليوم العالمي للتقبيل، والذي أقرته الأمم المتحدة منذ حوالي 26 عامًا.

ولكن ربما يجهل الكثيرون أن التقبيل قد يعرضهم لمشكلات عدة، ويقدم "هُن" أضرار التقبيل، بحسب موقع "كوزموبوليتان"

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تعرضك للبكتيريا

يمكن أن يكون الفم، بمثابة طريق انتقال للجراثيم لأن هناك علاقة وثيقة مع الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، والفم وسيلة شائعة لانتقال العدوى بالجراثيم.

تنشر الفيروسات

يمكن أن تتسبب القُبل في نشر الفيروسات، مثل التقرن السحائي والتهاب القزحية، وهما من مسببات الأمراض الأكثر شيوعًا عن طريق التقبيل، كما يمكن أن يسبب التهاب السحايا.

يسبب العدوى المنقولة جنسيا

يمكن أن تنتقل الميكروبات التي تسبب السيلان والزهري وفيروس الورم الحليمي البشري، من خلال اللعاب وعن طريق التقبيل.

الهربس

التقبيل يمكن أن ينشر القروح الباردة، وهي العدوى التي يسببها فيروس الهربس، الذي يتميز ببثور مملوءة بالسوائل حول الفم.

نظرًا لأن الفيروس، يمكن أن يكون معديًا بغض النظر عما إذا كانت القروح مرئية، فإن تقبيل شخص لا يبدو أنه مصاب يمكن أن يؤدي إلى إصابة بالفم.

الإيدز

في حين أن فيروس نقص المناعة البشرية، ينتقل عادةً من خلال السائل المنوي والسوائل المهبلية والدم، فإن التقبيل يمكن أن يؤدي إلى انتقاله بسبب البثور والقروح في اللثة، والتي يمكن أن تكون ناجمة عن تنظيف الأسنان بالفرشاة بقوة أو بالخيط، والتي تخلق جميعها فرصة لتبادل الدم.