هنا الزاهد توثق لحظة التحرش بها أثناء قيادها لسيارتها

علاقات و مجتمع

وثقت الفنانة هنا الزاهد، لحظة التحرش اللفظي بها، أثناء استقلالها سيارتها على أحد الطرق، من خلال عدة أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل، وقامت بنشر الفيديو على خاصية "ستوري" على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام".

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وقالت "الزاهد"، خلال الفيديو: "أنا في العربية، رجالة بشنبات بيجروا ورايا بقالهم 5 دقائق ويتحرشوا بالكلام وكانوا بيكسروا عليا كنت ممكن أعمل حادثة، أول ما طلعت الموبيل جريوا زي الفئران لأنهم فعلا فئران أو بمعنى أصح هما كلاب".

وأضافت: "فاكرين لو بنت لوحدها هتخاف وتقعد تجري دي ناس مش محترمة، بلاش حد يسكت على حقه، حقك سهل يتجاب دلوقتي، لو انتي لوحدك وحصلك موقف زي ده طلعي موبيلك وصوريهم هيجروا زي الجبناء".