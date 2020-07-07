"القومي للمرأة" ينعى الفريق محمد العصار: أحد رموز مصر

علاقات و مجتمع

Advertisements

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ببالغ الحزن والأسى، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وفاته المنية مساء اليوم الاثنين.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن حزنها العميق لوفاة الفريق محمد العصار أحد رموز مصر العسكرية الفذة، والذي قام بدور عظيم في خدمة الوطن في أحد أصعب الأوقات التى مرت على مصر والتي شهدت تحديات كبيرة أمام الوطن وأفراده.

وتوجه المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سآلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آهله وزويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أنه قد لمع اسم الفريق العصار، خلال فترة 2011، حيث شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو، والذى انتهى بالاعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصرى، ونهاية حكم الإخوان.