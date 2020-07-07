معطر الجسم، هو من أبرز الأمور التي تحتاج إليه كل امرأة، لتبقى رائحتها منعشة ومميّزة طوال النهار، من دون أن تتأثر بعوامل الطقس الحار في فصل الصيف، خاصةً وأنه قد يستخدم كبديل عن مزيل العرق. لكن هل فكّرتِ يوماً بصنع المعطر للجسم الخاص بكِ في المنزل؟ لمَ لا، فالأمر ليس معقّد والخيارات أمامكِ عديدة، حيث ستستطيعين

استخدام المكوّنات المفضلة لديكِ، وبالتالي تحضير معطر للجسم طبيعي، والبقاء منتعشة طوال أيام الصيف. تابعي قراءة السطور التالية وتعرّفي على أبرز 7 طرق لتحضير معطر للجسم طبيعي في المنزل.

7 طرق لتحضير معطر للجسم طبيعي في المنزل

1- معطر للجسم من بتلات الزهور

تحتاجين إلى:

كوب ونصف من الزهور المقطعة (ورد جوري، غاردينيا، ياسمين...)

2 كوب ماء مقطر

قطعة قماش قطنية

طريقة عمل معطر للجسم من بتلات الزهور

اغسلي بتلات الزهور جيداً.

انقعي بتلات الزهور في وعاء، واتركيها حتى اليوم التالي.

صفّي المياه المعطّرة التي ستحصلين عليها، باستخدام قطعة القماش القطنية.

ضعي المياه المصفاة على النار، حتى يتبخّر جزء منها ويبقى لديكِ مقدار ملعقتين من السائل.

ضعي المياه المعطّرة في عبوة محكمة الإغلاق.

2- معطر للجسم من العود والعنبر

تحتاجين إلى:

ملعقة من دهن العود

ملعقة من زيت العنبر

ملعقة من زيت الزعفران الأصفر

ملعقة من زيت الفل

نصف ملعقة من زيت الورد

طريقة عمل معطر للجسم من العود والعنبر

اخلطي جميع الزيوت العطرية وضعيها في زجاجة.

احتفظي بزجاجة العطر في مكان جاف بعيداً عن الحرارة والضوء.

3- معطر للجسم من زيت الجريب فروت والبرتقال

تحتاجين إلى:

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا

10 قطرات من زيت الجريب فروت

10 قطرات من زيت البرتقال الحلو

5 قطرات من زيت النعناع

5 قطرات من الخزامى أو اللافندر

ملعقتان كبيرتان من المواد المطهرة

ملعقة كبيرة من الماء المقطر

طريقة عمل معطر للجسم من زيت الجريب فروت والبرتقال

ضعي زيت الجوجوبا في وعاء، ثم أضيفي إليه الكحول.

أضيفي إلى المزيج 10 قطرات من الجريب فروت، 10 قطرات من البرتقال الحلو، 5 قطرات من النعناع و5 قطرات من اللافندر.

أضيفي المياه المقطرة، واخلطي المكونات جيداً ثم ضعيها في وعاء زجاجي.

اتركي المزيج مدّة 48 ساعة تقريباً، وعندما تحصلين على الرائحة المطلوبة، يمكنكِ وضع هذا المعطر في عبوة مخصصة.

4- معطر للجسم من الفانيليا

تحتاجين إلى:

حبة فانيليا

3 إلى 4 ملاعق كبيرة من زيت دوار الشمس العضوي

Advertisements

40 قطرة من زيت البرغموت العطري

زيت خشب الأرز والينسون العطري

طريقة عمل معطر للجسم من الفانيليا

قومي بإزالة البذور من داخلها، ثمّ قطعيها إلى قطع صغيرة.

ضعي الفانيليا في زجاجة وأضيفي إليه زيت دوار الشمس.

اغلقي الزجاجة واتركيها في مكان مظلم لمدة أسبوعين. يمكنكِ رج الزجاجة كل 3 أيام.

بعد مرور أسبوعين، قومي بتصفية الزيت من قطع الفانيليا.

أضيفي إليه زيت البرغمت وزيت خشب الأرز والينسون، ثم ضعي المزيج في عبوة مخصصة.

5- معطر للجسم من زيت البرتقال اليوسفي

تحتاجين إلى:

3 قطرات من زيت اليوسفي الأساسي

قطرتان من زيت البرتقال الحلو

3 قطرات من ماء الزهر

قطرتان من زيت خشب الأرز العطري

ملعقة صغيرة من أحد الزيوت الناقلة (مثل زيت جوز الهند)

طريقة عمل معطر للجسم من زيت البرتقال اليوسفي

ضعي الزيوت العطرية التي ذكرناها سابقاً في زجاجة، وخلطيها برفق.

أضيفي الزيت الناقل إلى هذا المزيج، وقومي برجّ الزجاجة بهدوء.

6- معطر للجسم من زيت اللوز

تحتاجين إلى:

ملعقة من زيت اللوز

ملعقة صغيرة من شمع العسل

حوالي 40 قطرة من الزيوت العطرية المفضلة لديكِ

طريقة عمل معطر للجسم من زيت اللوز

ضعي زيت اللوز وشمع العسل في وعاء داخل مقلاة ممتلئة جزئياً بالماء على نار متوسطة، حتى يذوب شمع العسل.

أخرجي الوعاء، اسكبي السائل في زجاجة، وانتظريه حتى يبرد.

أضيفي الزيت العطري الذي اخترته وقلّبي المزيج برفق، ثم قومي بإغلاق الزجاجة، حتى لا تتبخّر الزيوت.

7- معطر للجسم من زيت الجوجوبا واكليل الجبل

تحتاجين إلى:

2ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا

3قطرات من زيت الأوكالبتوس العطري

قطرتان من زيت البرغموت العطري

قطرة واحدة من زيت إكليل الجبل العطري

قطرة من زيت الصنوبر العطري

قطرة واحدة من زيت البرتقال الأساسي

طريقة عمل معطر للجسم من زيت الجوجوبا واكليل الجبل

ضعي الزيوت العطرية في الزجاجة.

أضيفي زيت الجوجوبا.

قومي برجّ الزجاجة برفق حتى تمتزج الزيوت بشكل جيّد، وبالتالي تصبح جاهزة للاستخدام.

قد يهمك أيضا:

طرق استخدام مزيل العرق بشكل سليم

الزيوت العطرية تساعد في تعزيز قدرة الجسم وعلاج أمراضه المزمنة