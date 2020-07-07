الامارات | إلكترونيات بالطباعة ثلاثية الأبعاد تبشر بمنسوجات ذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن إلكترونيات بالطباعة ثلاثية الأبعاد تبشر بمنسوجات ذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاون باحثو جامعة أولو مع زملائهم في مركز أبحاث «في تي تي» ومركز بولار إلكترو لتطوير نظام جديد للأقطاب الكهربائية يمكن تثبيته في المنسوجات ويلائم الأنشطة اليومية.

وقالت قائدة الدراسة الأستاذة المساعدة رفال سليز، إن الابتكار الجديد يقربنا من تطوير منسوجات ذكية تلائم الأنشطة اليومية، وتراقب الحالة الصحية لمرتديها بالإضافة إلى البيئة المحيطة به.

ونشر الفريق نتائج الدراسة في دورية «إن بي آي فليكسبل إلكترونيكس»، وتقدم الدراسة وسيلة مبتكرة لتطوير أقطاب كهربائية مرنة ومنخفضة الكلفة كي تستخدم في إنتاج المنسوجات الذكية وقال أولي-هيكي هوتونين، الباحث في مركز «في تي تي» والذي أشرف على عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إن الفريق استخدم تقنية جديدة ساعدت على طباعة الأقطاب الكهربائية بسرعة وكفاءة.

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وقالت سليز إن الدراسة تساعد على تطوير منسوجات ذكية من مواد صديقة للبيئة وقابلة للتحلل بدلاً من المواد البلاستيكية الضارة.

وقال مدير وحدة تقنيات الإلكترونيات الضوئية والقياس، الأستاذ تابيو فابريوس، إنه على الرغم من أن الإلكترونيات جزءٌ رئيس من حياتنا اليومية، فإن استخدامها في المنسوجات الذكية كان محدوداً بسبب مرونتها المحدودة.

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